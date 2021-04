Aufgepasst - dieser DAX-Star hat Nachholbedarf

13.04.2021, 16:27 Uhr

(Quelle: Thinkstock by Getty-Images)

Europas größter Softwarekonzern SAP ist ein überraschender geschäftlicher Coup gelungen. Sie haben Oracle einen Großkunden abgejagt. Die Google-Mutter Alphabet hat sich für SAP entschieden – das könnte nicht der letzte Auftrag sein.

In der Corona-Krise versucht sich SAP neu aufzustellen und das Cloud-Geschäft noch stärker zu pushen. Die Folge waren schwächere Ergebnisse, die zunächst mit einem deutlichen Kurseinbruch abgestraft wurden. Nun ist Europas größtes Softwareunternehmen allerdings in den USA ein Riesenerfolg gelungen, gleichzeitig wurde der Erzrivale Oracle ausgebootet.

Wir nehmen daher im spekulativen Depot einen moderat gehebelten langfristigen Call auf SAP* auf, der an steigenden Aktienkursen partizipiert. Das Papier hat die ISIN: DE000VQ2ZER3 und läuft bis zum Juni 2022. Der Basispreis ist mit 110 Euro nah am aktuellen Aktienkurs, der Hebel (Omega) ist mit 5,3 moderat. Das Papier ist daher auf einen langfristig steigenden SAP-Aktienkurs ausgerichtet. Der Break-Even, also die Gewinnschwelle, bei Verfall im Juni 2022 liegt aktuell bei knapp 121 Euro.

Das DAX-Schwergewicht hat Alphabet als neuen Kunden gewonnen: Die Mutter des Internet-Konzerns Google will offenbar schon sehr bald bei seiner Finanzsoftware vom US-Anbieter Oracle zu SAP wechseln. Google hat den Angaben zufolge in einer Mitarbeiter-Mail geschrieben, dass es im Mai zum Wechsel kommen wird. Dass Google oder Alphabet sich auch bei anderen Softwareanwendungen von Oracle abwenden könnte, ist noch unklar, weitere Deals mit SAP sind natürlich vorstellbar.

SAP hat Alphabet, die Muttergesellschaft von Google, als Kunden gewonnen: das gibt Potential für die Aktie. (Quelle: t-online)

Aus charttechnischer Sicht ist die SAP-Aktie ebenfalls an einer interessanten Weggabelung. Der Widerstand in der Zone rund um 110 Euro wurde mehrfach getestet, ist aber noch nicht nachhaltig gebrochen worden. Wir positionieren uns im spekulativen Depot dennoch bereits jetzt mit dem bereits vorgestellten moderat gehebelten, langfristigen Call, der von steigenden SAP-Notierungen profitiert.

