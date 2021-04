Achtung: neue Depotaufnahme

16.04.2021, 16:30 Uhr

Die Börsenstimmung ist trotz Corona-Krise hervorragend. In den USA klettern die Indizes von einem Rekord zum nächsten und auch in Europa folgen die Börsen. Unsere Depots haben sich ebenfalls entsprechend positiv entwickelt. Wir bauen auf den kräftigen Gewinnen weiter auf und nehmen einen vielversprechenden neuen Titel auf.

Der DAX klettert auf ein neues Rekordhoch, angetrieben von den Rekordläufen an der Wall Street. Auch die neuen deutschen Lockdown-Maßnahmen, die der Wirtschaft schaden werden, konnten den DAX bisher nicht aufhalten, weil auf vielen Exportmärkten deutscher Unternehmen das Leben wieder normal verläuft, etwa in China oder in großen Teilen der USA. Von dieser Entwicklung profitieren unsere Depots, wir nehmen außerdem zum Wochenausklang einen neuen Wert auf: die wallstreet:online AG - ISIN:DE000A2GS609.

Im Starterdepot haben wir seit dem Start Anfang Februar 8 Investitionen getätigt, von denen 7 hohe Gewinne abgeworfen haben. Lediglich eine Position im Depot liegt noch im negativen Bereich. Im Schnitt ergibt sich dadurch ein prozentualer Gewinn von knapp 4 Prozent in rund 2 Monaten, womit wir unsere Zielrendite von 5 – 6 Prozent im Jahr bereits jetzt schon fast erreicht haben. Das Starterdepot ist auf langfristige Trends und starke Marken ausgerichtet. Die dazugehörigen Investments bieten über Zertifikate, Aktien oder ETFs eine Partizipation an der Wertentwicklung des jeweiligen Basiswertes. Der Einstiegszeitpunkt spielt dabei auch eine wichtige Rolle, weshalb wir starke Marken oder langfristige Trends in einer Schwächephase erwerben wollen.

Zu den Investitionen im Starterdepot gehören sowohl Qualitätsaktien als auch Nebenwerte, die langfristig Erfolg versprechen. So partizipiert der Fidelity Europe Quality Income-ETF an der Wertentwicklung von dividendenstarken Aktien der großen und mittelständischen europäischen Unternehmen. Zu den größten 5 Positionen zählen Titel wie etwa Pandora, Nestle und Roche. Seit Anfang Februar hat der ETF eine satte Performance von knapp 9 Prozent hingelegt. Anleger können diesen ETF, aber auch alle anderen Positionen im Starterdepot 1:1 in einem privaten Portfolio nachbauen. Die Papiere sind bei den verschiedenen Onlinebrokern handelbar und zwar meist zu günstigen Konditionen. Einen solchen Broker finden wir so interessant, dass wir ihn ins Starterdepot aufnehmen wollen: Smartbroker. Den Neobroker nehmen wir heute indirekt durch den Kauf der wallstreet:online-Aktie in unserem spekulativen Depot auf.

Mit ihrem Auftritt und breiten Angebot ist Smartbroker der größte unter den neuen Brokern, die in den vergangenen 2 Jahren an den Markt gekommen sind und den Platzhirschen flatexDegiro herausfordern. Seit Anfang März führt der ehemalige comdirect-Vorstand Matthias Hach das Zepter und gab ehrgeizige Ziele aus. So soll die Zahl der Depots bei Smartbroker in diesem Jahr von 80.000 auf mindestens 200.000 steigen. Im vergangenen Jahr gab wallstreet:online für die Neukundengewinnung mehr als elf Mio. Euro aus, 2021 sind 12,5 Millionen Euro eingeplant. Die Aktie korrigierte allerdings in den vergangenen Wochen und bietet daher auf dem aktuellen Niveau eine attraktive Einstiegschance, die wir nutzen wollen.

Chart vom 16.04.2021, 15:39 Uhr - Der Aktie der wallsteet:online AG wird noch viel zugetraut. Nach der Korrektur kann ein Einstieg lohnen. (Quelle: t-online)

* Den Basisprospekt sowie die endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf den weiterführenden Link zum Produkt beim jeweiligen Emittenten bei allen mit * gekennzeichneten Produkten. Beachten Sie auch folgenden weiteren Hinweis zu dieser Werbung: Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.