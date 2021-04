Digitalisierung – so verdienen Sie an diesem Megatrend

Trotz aller Ankündigungen ist Deutschland bei der Digitalisierung in den vergangenen Jahren kaum vorangekommen. Diese Schwächen hat die Corona-Krise offengelegt. Andere Länder sind wesentlich weiter und trieben die Digitalisierung in der Corona-Pandemie weiter voran. Von Fortschritten bei der Digitalisierung können Anleger mit dem Future Connectivity Fund von Fidelity profitieren.

Die Digitalisierung ist in den USA und vor allem in zahlreichen Ländern Asiens weit vorangeschritten. Eine digitale Wirtschaft ist einer der stärksten Antriebsfedern des Wirtschaftswachstums und wird sich vermutlich in den nächsten Jahren noch einmal an Einfluss gewinnen. Selbst in Deutschland nutzen laut Wirtschaftsministerium bereits knapp 40 Prozent der gewerblichen Wirtschaft das Internet der Dinge, also die Vernetzung von virtuellen und physischen Objekten miteinander. Sie können durch die Digitalisierung besser zusammenarbeiten.

Voraussetzung hierfür ist allerdings eine digitale Infrastruktur, die Daten-Highways bereitstellt und so die digitalen Angebote wie Film- oder Musikstreaming, Online Gaming oder Videokonferenzen nutzbar macht. Von diesem Trend profitieren Netzwerkanbieter und andere Unternehmen, die am Aufbau der digitalen Infrastruktur wie zum Beispiel 5G beteiligt sind.

Genau solche Unternehmen sind im Fidelity Future Connectivity Fund enthalten. Den Kern des Fonds bilden die Branchen Informations- und Kommunikationstechnologie mit den Länderschwerpunkten USA, Japan, Taiwan und Südkorea. Die derzeit 5 größten Unternehmen im Fonds sind Samsung, Intel, The Booking Holdings, Taiwan Semiconductor und Sony. Seit 1 Jahr hat der Fond eine Rendite von knapp 60 Prozent erzielt.

Fonds Future Conectivity, ISIN: LU1881514001

Für wen geeignet: Chancenorientierte Langfristinvestoren

Welche Rendite anpeilen: 10 Prozent im Jahr, auch wenn in der Vergangenheit deutlich mehr drin war

Risikoklasse: Vergleichbar mit einem Indexinvestment aufgrund der Risikostreuung

