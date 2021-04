Damit sichern Sie ihr Vermögen ab

21.04.2021, 16:43 Uhr

Zahlreiche Aktienmärkte sind in den vergangenen Wochen von einem Rekord zum nächsten geeilt, doch inzwischen macht sich große Sorglosigkeit breit. Das sind erste Alarmzeichen, die uns zum Handeln bewegt haben: Wir sichern uns gegen fallende Kurse ab.

Es klingt verrückt sich auf oder nah an Aktienmarktrekorden abzusichern, doch eine alte Börsenregel besagt, dass man vorsichtig sein soll, wenn andere euphorisch werden und zuversichtlich, wenn an der Börse die Angst umgeht. Natürlich muss diese Aussage immer auf die jeweilige Situation angewandt werden.

Aktuell bedeutet das folgendes: Laut einer Fondsmanagerumfrage von Bank of America Merrill Lynch sind 62 Prozent der befragten Manager am Aktienmarkt übergewichtet – der zweithöchste Wert in der Historie der Umfrage. Die meisten der befragten Fondsmanager sind also sehr optimistisch. Außerdem ist das Angstbarometer „VDAX-New“ wieder deutlich gefallen, was eine gewisse Sorglosigkeit der Anleger widerspiegelt. Gleiches gilt für die USA, wo der VIX ebenfalls deutlich nachgegeben hat.

Wir haben uns daher vorübergehend gegen fallende Kurse am US-Aktienmarkt mit dem S&P 500-Put* mit der ISIN DE000VQ6HVD6 abgesichert. Damit sind Anleger ab Kursnotierungen von 4.100 Punkten im S&P 500 bei Fälligkeit im Juni 2022 geschützt. Wir planen das Papier allerdings nur vorübergehend aufzunehmen, um mögliche Marktturbulenzen besser zu überstehen. Mit der langen Laufzeit haben wir genügend Spielraum eingebaut, falls die Korrektur noch auf sich warten lässt.

S&P 500 Put* von Vontobel - ISIN: DE000VQ6HVD6

Für wen geeignet? - Antizyklische Anleger zur vorübergehenden Absicherung

Welche Rendite anpeilen? - Depotverluste ausgleichen, erzielte Renditen absichern

Risikoklasse? Als Absicherung moderate Risikoklasse

Wo kaufen? - Bei allen Brokern und Banken sowie bei an den verschiedenen Börsenplattformen für Zertifikate, etwa gettex.

