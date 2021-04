Amazon – mit dieser besseren Aktie profitieren

23.04.2021, 16:06 Uhr

Die "Herr der Ringe"-Trilogie gehört zu den erfolgreichsten Hollywood-Produktionen aller Zeiten. Kein Wunder also, dass Amazon die Saga als Serie produzieren will. Die Entwicklung der Amazon-Aktie ist ebenfalls eine Erfolgsstory – genau wie unser Investment in die bessere Amazon-Aktie.

Die Hollywood-Studios haben schon vor dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie mächtig Druck durch Streamingportale bekommen. Die Corona-Krise setzte den Studios zusätzlich zu, Produktionen wurden verschoben oder abgesagt, Kinos blieben zu. Nun setzt Amazon zu einem weiteren Schlag gegen die traditionelle Filmbranche an.

Der weltgrößte Onlinehändler, der mit seinem Prime-Angebot auch im Streaminggeschäft zu den Branchengrößen zählt, will die erfolgreiche "Herr der Ringe"-Reihe als Serie verfilmen. Wie schon die von Regisseur Peter Jackson inszenierte Film-Trilogie soll auch die Amazon-Serie in Neuseeland gedreht werden. Amazon plant eigenen Angaben zufolge mit Ausgaben in Höhe von etwa 465 Millionen Dollar - für die erste Staffel.

Das Land Neuseeland unterstützt die Produktion laut Regierung mit erheblichen Subventionen. Diese sollten bei 25 Prozent der Produktionskosten liegen. Für die erste Staffel sind damit staatliche Zuschüsse von bis zu 115 Millionen Dollar möglich. Amazon dreht seit vergangenem Jahr in Auckland. Neuseeland verspricht sich von der Serie einen positiven Effekt für die heimische Wirtschaft, die vor allem vom Tourismus lebt.

Einen positiven Effekt hat unser Bonus Cap Zertifikat* (ISIN: DE000KE1ZKN8), das wir Ende Februar im spkeulativen Depot aufgenommen haben, auf die Performance des spekulativen Depots gehabt. Knapp zehn Prozent hat dieses Papier in den vergangenen 2 Monaten erzielt und sich damit besser geschlagen als die Aktie, die nur rund 7 Prozent hinzugewinnen konnte.

Bonus Cap Zertifikat* auf Amazon von der Citigroup – ISIN: DE000KE1ZKN8

Für wen geeignet? – Bessere Alternative zur Aktie im aktuellen moderaten Aufwärtstrend

Welche Rendite anpeilen? – Renditechance aktuell 8 Prozent per anno

Risikoklasse: mittel

