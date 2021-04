Varta – das optimale Umfeld für die bessere Aktie

29.04.2021, 18:18 Uhr

Zahlreiche große Aktienmärkte hängen am Rekordniveau, konnten aber in den vergangenen Wochen nur leicht zulegen. Für unsere Depots mit den besseren Aktien ein optimales Umfeld, insbesondere bei Varta.

Tesla hat satte Umsatz- und Gewinnzuwächse im vergangenen Quartal erzielt und gleichzeitig die Analystenerwartungen übertroffen. Auch Tesla-Chef Elon Musk war begeistert: „Wir haben eine echte Verschiebung in der Kundenwahrnehmung von Elektrofahrzeugen gesehen, und unsere Nachfrage ist die beste, die wir je erfahren haben“.

Insgesamt hat der E-Autobauer knapp 185.000 Fahrzeuge ausgeliefert, allen Widrigkeiten wegen der Corona- und Halbleiterkrise zum Trotz. Das ist in etwa das Doppelte im Vergleich zu Vorjahreszeitraum. In diesem Jahr sollen insgesamt 50 Prozent mehr Autos verkauft werden als 2020. Und auch der Ausblick, den Musk angestimmt hatte, war von Zuversicht geprägt. Im nächsten Jahr sollen die derzeit fertiggestellten Fabriken in Austin und Berlin einen wesentlichen Teil der steigenden Automobilnachfrage bedienen können.

Dennoch kam die Tesla-Aktie nach der Präsentation der Quartalszahlen unter Druck, weil ein Hauptteil der Gewinne nicht durch den Verkauf der E-Automobile zustande gekommen ist. Vielmehr hat Tesla Emissionsgutschriften an Wettbewerber verkauft, die solche Papiere benötigen, um die Emissionsvorschriften einzuhalten. Ohne diese Erträge hätte Tesla keine Gewinne geschrieben. Auch die Zockerei mit Bitcoin hat außergewöhnliche Erträge eingebracht.

Diese Entwicklung macht gleichzeitig deutlich, dass mit der zunehmenden Regulierung und zunehmenden Elektroautomobilkonkurrenz solche Erträge wegfallen werden, weil die Umweltpapiere nicht mehr benötigt werden. Daher ist Tesla derzeit zu einer heißen Wette geworden und Alternativen, insbesondere im Batteriesegment, könnten das bessere Investment werden. Denn der Batterieantrieb und die entsprechende Speicherung samt Ladegeschwindigkeit dürften künftig über Erfolg oder Misserfolg entscheiden.

Das Kernstück eines E-Autos ist also die Batterie und hier will Varta nun kräftig Gas geben. Der bislang als Hersteller von Haushaltsbatterien und Lithium-Ionen-Zellen für kabellose Kopfhörer bekannte Varta-Konzern erweitert seine Geschäfte. Die neue Batterie soll V4Drive heißen und bereits zum Jahresende einsatzbereit sein. Die Zellen könnten bei neuen und optimierten Antriebskonzepten verbaut werden, erklärte Varta.

Aufgrund dieser Aussichten haben wir Varta im Basisdepot aufgenommen, aber nicht als Aktie, sondern als Bonus Cap Zertifikat* (DE000HR22Z56), also im aktuellen Umfeld die bessere Aktie. Seit der Depotaufnahme am 18.2.2021 hat die Aktie rund 5 Prozent verloren, während das Bonus Cap Zertifikat 10,5 Prozent dazugewonnen hat. Das Zertifikat hat sich als bessere Aktie in den vergangenen Wochen erwiesen und seine Stärken in einem leicht steigenden oder leicht fallenden Markt bewiesen.

