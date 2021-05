Zalando schnallt den Gürtel enger – lieber die bessere Aktie kaufen

21.05.2021, 15:30 Uhr

Der Online-Modehändler Zalando führt eine Obergrenze für die Vergütungen seiner Vorstände ein und hält an seiner Politik fest, Aktionären weiterhin nichts auszuschütten. Daher lieber das Bonus Cap Zertifikat aus unserem spekulativen Depot kaufen. Die Outperformance in den vergangenen Monaten ist enorm.

Das scheidende Vorstandsmitglied Rubin Ritter überbrachte die schlechte Nachricht. Es sei aktuell und in den kommenden Jahren keine Dividende geplant und die Erträge würden reinvestiert werden. Der Aktienkurs – ohnehin in diesem Jahr unter Druck – reagierte mit einer weiteren Stagnation. In diesem Jahr hat die Zalando-Aktie ein leichtes Minus von fast 5 Prozent in den Büchern stehen.

Doch bei Zalando ändert sich noch mehr: Mit dem Ausscheiden von Ritter wird nicht nur der Vorstand mit Robert Gentz und David Schneider auf zwei verringert, sondern auch ein neues Vergütungssystem eingeführt. Es sieht für alle neuen Vorstandsverträge je Geschäftsjahr eine Maximalvergütung in Höhe von 15,75 Mio. Euro für die Vorstandschefs und 10,5 Mio. Euro für Vorstandsmitglieder vor. Die Obergrenze kommt nach einem Geschäftsjahr, in dem die drei Co-Vorstandschefs von Zalando zusammen 130 Mio. Euro erhielten. Spitzenverdiener war der mit der Hauptversammlung ausgeschiedene Ritter, der allein 53,3 Mio. Euro erhielt.

Ritter verlasse den inzwischen als DAX-Kandidaten gehandelten Konzern in „bestem Zustand", hieß es. Inzwischen zählt Zalando mehr als 38 Millionen Kunden und kam im vergangenen Jahr auf ein Bruttowarenvolumen von mehr als zehn Mrd. Euro.

Operativ ist bei Zalando also alles im Soll, doch Anleger sollten sich wegen der Dividendenstreichung nach Aktienalternativen umschauen, etwa nach dem Bonus Cap-Zertifikat* von BNP Paribas (ISIN: DE000PF5JX90), das wir in unserem spekulativen Depot bereits im Februar aufgenommen haben. Das Papier hat seitdem einen Gewinn von 10 Prozent erzielt während die Aktie um nur rund 3 Prozent zulegen konnte. Wir bevorzugen weiter Bonus Cap Papiere gegenüber einem Direktinvestment, weil es die bessere Aktie im aktuellen Umfeld ist. Wir haben uns außerdem vom Gold-Turbo-Call im spekulativen Depot getrennt und nehmen Gewinne von knapp 30 Prozent mit. Das Discountzertifikat auf den DAX im Chancendepot fliegt ebenfalls raus – mit Gewinnen von knapp 3 Prozent.

Bonus Cap Zertifikat* auf die Zalando-Aktie - ISIN: DE000PF5JX90

Für wen geeignet? Chancenorientierte Mittel- bis Langfristinvestoren

Welche Rendite anpeilen? bis zu 10 Prozent im Jahr

Risikoklasse: Defensives Aktieninvestment, das seine Stärken bei leicht steigenden beziehungsweise leicht fallenden Kursen ausspielt

