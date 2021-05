DAX – Absturz im Sommer?

26.05.2021, 18:37 Uhr

Dem Aktienmarkt fehlt derzeit die klare, harte Richtung, obwohl zahlreiche Märkte in der Nähe ihrer Rekordstände notieren. Daher haben wir ein paar Umstellungen in unseren Depots vorgenommen, um uns gegen mögliche Turbulenzen abzusichern. Gleichzeitig möchten wir aber auch Chancen im Seitwärtstrend und in Zukunftsbranchen wahrnehmen wie etwa mit einem Wasserinvestment.

Zuletzt waren die Börsennachrichten überwiegend positiv und der Markt hatte sich nach einem Kursanstieg weitgehend beruhigt. Kein Wunder, waren doch die jüngsten Quartalsergebnisse zahlreicher Unternehmen überwiegend positiv und brachten die Aktienindizes auf neue Rekordstände. Auch die gestiegenen Zinsen haben den Börsen nicht mehr viel anhaben können. Die weltweit bedeutenden Notenbanken erwarten, dass die zuletzt gestiegene Inflation nur temporär wirkt und die Zinsen danach wieder fallen werden. Die Notenbanker rund um den Globus wirken daher beruhigend auf die Märkte ein.

Nach dem Kursaufschwung wollen wir nun jedes Depot um eine Absicherungskomponente ergänzen:

Außerdem wollen wir noch die Seitwärtsrendite mit einem Cap Bonuszertifikat auf den DAX* (ISIN: DE000PF74488) im Starter-Depot stärken. Hier winkt bis zum September 2022 eine jährliche Rendite von 8,1 Prozent, wenn die Barriere von 13.000 Punkten bis dahin nicht erreicht oder durchbrochen wird.

Zusätzlich nehmen wir ins Starter-Depot den Sustainable Water & Waste Fund von Fidelity auf (ISIN: LU1998886177). Die Verschmutzung der Weltmeere und des Trinkwassers zeigen, wie groß der Bedarf an effizientem Wasser- und Abfallmanagement ist. Im Fidelity Sustainable Water & Waste Fund werden die aussichtsreichsten Firmen aus diesen beiden Sektoren in einem Portfolio zusammengeführt.

Durch den Mangel an Trinkwasser sind spezielle Methoden notwendig, um sauberes Wasser aufzubereiten und zu transportieren. Weltweit stehen nur 3 von 1.000 Litern als Trinkwasser zur Verfügung. Durch die zunehmende Weltbevölkerung nimmt auch der Wasserverbrauch zu und soll bis 2050 um mehr als 50 Prozent steigen. Um alle Menschen mit Wasser zu versorgen, wird die entsprechende Infrastruktur immer bedeutender, vor allem in den großen Städten. All diese Bereiche der Wasserversorgung werden im Sustainable Water & Waste Fund abgedeckt.

Fidelity Sustainable Water & Waste Fund, ISIN: LU1998886177

Für wen geeignet? - Chancenorientierte Mittel- bis Langfristinvestoren

Welche Rendite anpeilen? - Bis zu 15 Prozent im Jahr, auch wenn mehr möglich ist

Jährliche Gebühren: 1,9 Prozent, bei der FIL Fondsbank GmbH reduziert sich der Ausgabeaufschlag um 50 Prozent auf 2,63 Prozent.

Risikoklasse: Nachhaltiges Indexinvestment, das von steigenden Kursen profitiert

Cap Bonuszertifikat auf den DAX*, ISIN: DE000PF74488

Für wen geeignet? - Chancenorientierte Mittel- bis Langfristinvestoren

Welche Rendite anpeilen? - Bis zu 10 Prozent im Jahr

Risikoklasse: Defensives Indexinvestment, das seine Stärken bei leicht steigenden beziehungsweise leicht fallenden Kursen ausspielt

Die vorherige Kolumne: Zalando schnallt den Gürtel enger – lieber die bessere Aktie kaufen

* Den Basisprospekt sowie die endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf den weiterführenden Link zum Produkt beim jeweiligen Emittenten bei allen mit * gekennzeichneten Produkten. Beachten Sie auch folgenden weiteren Hinweis zu dieser Werbung: Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.