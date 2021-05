Telekom – die Volksaktie ins Depot!

28.05.2021, 17:19 Uhr

Die Deutsche Telekom profitiert vor allem vom guten Geschäft ihrer Tochter T-Mobile US. (Quelle: Pixaby Pixels.com)

Die Deutsche Telekom hat sich ambitionierte Ziele gesetzt und möchte noch schneller wachsen. Wir investieren in ein attraktives Bonus Cap Zertifikat auf die Deutsche Telekom und freuen uns auf eine attraktives Chance-Risikoprofil.

Die Telekom wird nach dem erfolgreichen Engagement der US-Tochter T-Mobile US immer zuversichtlicher. Nun soll das bereinigte Betriebsergebnis um drei bis fünf Prozent zulegen, der Umsatz um ein bis zwei Prozent pro Jahr steigen. „Wir schalten einen Gang hoch", sagte Vorstandsvorsitzender Tim Höttges. „Wir wollen die starke Entwicklung der vergangenen Jahre noch übertreffen." Bisher stellte die Telekom bei vergleichbarer Konzernstruktur ein jährliches Plus von zwei bis vier Prozent in Aussicht.

Zuletzt hatte die Deutsche Telekom von dem Zusammenschluss ihrer US-Tochter T-Mobile US mit dem kleineren Konkurrenten Sprint profitiert. Das bereinigte Betriebsergebnis war im vergangenen Jahr um fast 42 Prozent auf 35 Mrd. Euro gestiegen. Angeschoben durch T-Mobile US kletterten die Erlöse 2020 um ein Viertel auf 101 Mrd. Euro und waren damit erstmals dreistellig.

Die Dividende von Europas größtem Telekomkonzern richtet sich auch weiterhin nach der Entwicklung des bereinigten Ergebnisses je Aktie. Dieser Wert soll bis 2024 auf mehr als 1,75 Euro je Aktie steigen von 1,20 Euro im vergangenen Jahr, kündigte das Unternehmen an. Davon sollen dann 40 bis 60 Prozent ausgeschüttet werden.

Statt der Dividende können Anleger mit einem Bonus Cap Zertifikat* auf die Deutsche Telekom in eine bessere Aktie investieren. Das ausgewählte Papier mit der ISIN DE000KE6P5Q7 läuft bis Dezember 2022 und bietet eine Bonusrendite von knapp 6 Prozent, wenn die Barriere bei 13 Euro nie berührt oder unterschritten wird. Aktuell besteht ein Puffer von fast 24 Prozent zu dieser Schwelle. Wird sie dennoch verletzt, verhält sich das Zertifikat wie die Aktie selbst mit allen Chancen und Risiken. Weiterer Vorteil ist das Abgeld von fast 6 Prozent gegenüber der Aktie. Das bedeutet, das Zertifikat ist knapp sechs Prozent günstiger als die Aktie selbst. Wir nehmen es ins Starter-Depot auf.

Deutsche Telekom Bonus Cap Zertifikat* von CitiFirst, ISIN: DE000KE6P5Q7

Für wen geeignet? - Chancenorientierte Mittel- bis Langfristinvestoren

Welche Rendite anpeilen? - Bis zu 10 Prozent im Jahr

Risikoklasse: Besseres Aktieninvestment, das seine Stärken bei leicht steigenden beziehungsweise leicht fallenden Kursen ausspielt

* Den Basisprospekt sowie die endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf den weiterführenden Link zum Produkt beim jeweiligen Emittenten bei allen mit * gekennzeichneten Produkten. Beachten Sie auch folgenden weiteren Hinweis zu dieser Werbung: Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.