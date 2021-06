Sommer 2021 – Aktiencrash oder große Gewinne?

02.06.2021, 16:49 Uhr

Liebe Leser, seit rund 5 Monaten begleiten wir Sie bei T-Online nun durch das Börsengeschehen. Wir, das ist das erfahrene Team von Feingold Research mit seinem Börsendienst. Wir möchten Sie nun auf die nächsten Börsenmonate einstimmen: Worauf ist demnächst zu achten?

Die vergangenen 14 Monate waren an den Aktienmärkten die schwankungsfreudigsten Monate aller Zeiten, aber auch die kompliziertesten. Wir haben unsere Leser und Abonnenten mit ruhiger, aber beherzter Hand durch diese Zeit geführt, weil der Ansatz der Behavioral Finance uns überzeugt und seit Jahrzehnten begleitet. Einfach formuliert richtet er sich beim Gesamtmarkt, aber auch bei einzelnen Aktien nach dem Motto, dass man dann mehr kauft, wenn viele ängstlich sind, aber weniger kauft und zugleich absichert, wenn die Euphorie überhandnimmt.

Denn darum geht es bei der Vermögensanlage: Chancen und Risiken abzuwägen. Momentan vergessen manche Anleger die Risiken und glauben, die Märkte müssten immer weiter steigen wie sie es seit November getan haben. Wir bereiten Sie mit unseren jüngsten Aktionen auch in unseren T-Online-Depots darauf vor, dass es 2021 attraktive Tage zum Kaufen geben wird, diese aber nicht unbedingt bei einem DAX knapp unter 16.000 zu finden sind.

Der Sommer wird Kaufchancen bringen, doch man sollte ihn auch nicht komplett ohne Absicherung im Depot angehen. Wie stark Rückschläge aussehen können zeigen Aktien wie Zoom, Peloton, Home24 oder Airbnb um nur einige zu nennen. Von Bitcoin oder Ethereum ganz zu schweigen. Deshalb haben wir zuletzt folgende Gewinnmitnahmen in den 3 Depots umgesetzt und folgende Verkäufe getätigt.

Starter-Depot

Produktname ISIN gekauft am Kurs Kauf verkauft am Kurs Verkauf Differenz DAX Capped Bonuszertifikat DE000KE2LC15 05.02.2021 135,66 € 31.05.2021 143,33 € 5,65% Bonus Cap Zertifikat Varta DE000HR22Z56 18.02.2021 120,10 € 31.05.2021 139,94 € 16,52% Bonus Cap Zertifikat SAP DE000UE243E9 26.02.2021 102,54 € 31.05.2021 108,96 € 6,26% Bonus Cap Zertifikat Apple DE000VQ11VB8 11.03.2021 100,33 € 31.05.2021 104,37 € 4,03% Bonus Cap Zertifikat Symrise DE000KE2YSK8 12.03.2021 101,45 € 31.05.2021 108,26 € 6,71% Bonus Cap Zertifikat DAX DE000PF74488 26.05.2021 153,46 € 31.05.2021 153,97 € 0,33%

Chancen-Depot

Produktname ISIN gekauft am Kurs Kauf verkauft am Kurs Verkauf Differenz Discountzertifikat Nasdaq 100 DE000KB9QKW4 08.02.2021 100,65 € 31.05.2021 103,38 € 2,71% Discountzertifikat Adidas DE000KB6V2J7 11.02.2021 263,43 € 31.05.2021 279,37 € 6,05% Discountzertifikat Bayer DE000HX8CXF3 11.02.2021 49,18 € 31.05.2021 51,48 € 4,68% Bonus Cap Zertifikat Nestlé DE000HZ8QVT6 16.02.2021 97,67 € 31.05.2021 104,51 € 7,00% Bonuszertifikat Axa DE000UE3T6M2 16.02.2021 19,04 € 31.05.2021 22,96 € 20,59% Bonus Cap Zertifikat TUI DE000HR5KMW8 16.02.2021 4,12 € 31.05.2021 5,07 € 23,06% Bonus Cap Nasdaq 100 DE000PF1JGD5 23.02.2021 106,35 € 31.05.2021 114,55 € 7,71%

Spekulatives Depot

Produktname ISIN gekauft am Kurs Kauf verkauft am Kurs Verkauf Differenz Discount Call Stoxx 50 DE000PX6FE81 08.02.2021 3,85 € 31.05.2021 4,61 € 19,74% Discount Call DAX DE000HR29CE1 08.02.2021 3,78 € 31.05.2021 4,53 € 19,84% Bonus Cap Zertifikat Amazon DE000KE1ZKN8 26.02.2021 2.541,08 € 31.05.2021 2.770,39 € 9,02% Bonus Cap Zertifikat Zalando DE000PF5JX90 26.02.2021 85,36 € 31.05.2021 93,93 € 10,04%

Außerdem sind wir eine weitere Position im Chancendepot eingegangen: Kauf eines Bonuszertifikats auf den EuroStoxx 50* (ISIN: DE000KE5M1E6), um von der stabilen, leicht aufwärts gerichteten Tendenz im europäischen Leitindex zu profitieren. Im Vergleich zum Index besteht ein Abgeld von rund 3 Prozent. Wenn der europäische Leitindex bis zum Verfall im Dezember 2022 die Barriere von 3.350 Punkten nicht berührt oder unterschreitet, wirft das Papier eine Bonusrendite von 7,1 Prozent ab – ein attraktives Chance-Risikoverhältnis.

