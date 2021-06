Tesla macht China-Aktie stark

04.06.2021, 17:09 Uhr

Automobilaktien sind derzeit die heißesten Titel an der Börse. Im DAX stand letzte Woche fast immer ein Automobilwert an der Performancespitze. Es ist vor allem die Elektroauto-Fantasie und ein aufstrebender chinesischer Automarkt, der die Werte antreibt. Wir setzen in unseren Depots bei T-Online ebenfalls auf künftige Megatrends.

Der chinesische Batteriezellenhersteller CATL ist bereits Branchenführer auf dem heimischen Markt. Doch das Unternehmen, das auch in Deutschland aktiv ist, expandiert weiter und will seine Produktionskapazitäten erneut ausweiten. Tesla ist daran nicht ganz unschuldig.

Contemporary Amperex Technology (CATL) ist Chinas größter Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien für Elektroautos. Seit dem vergangenen Jahr beliefert CATL zudem den Elektroautopionier Tesla - und um mit dessen Wachstum Schritt zu halten, expandiert auch das chinesische Unternehmen weiter.

Einem Insider zufolge plant CATL den Bau eines weiteren Werks auf dem chinesischen Heimatmarkt. Entstehen soll es in der Millionenmetropole Shanghai und damit an dem Ort, wo auch Tesla bereits Autos produziert. Das neue CATL-Werk soll den Angaben zufolge Batteriezellen mit einem Energiegesamtwert von 80 Gigawattstunden (GWh) im Jahr produzieren.

Damit würde sich die Produktionskapazität von CATL deutlich erhöhen: Bislang kann das Unternehmen mit einer Produktionskapazität von gut 60 GWh aufwarten. Darüberhinaus sind weitere etwa 77 GWh im Bau.

Neben der E-Automobilität ist die Verschmutzung der Meere und des Wassers ein großes Umwelt- und Anlagethema geworden. Wer hier auf Unternehmen setzen will, die in den Sektoren Wasser- und Abfallwirtschaft engagiert sind, findet in dem Fonds von Fidelity „Sustainable Water & Waste Fund“ (ISIN: LU1998886177) ein geeignetes Investment, das auch noch durch eine sehr gute Performance besticht. In diesem Jahr hat der Fond eine Performance von 14,1 Prozent erzielt und dabei eine Outperformance zum Sektor geschafft, der nur auf rund 11 Prozent Kursgewinn kommt. Wir hatten diesen Fond am 26. Mai in Starterdepot aufgenommen.

Mit dem Lyxor New Energy-ETF (ISIN: FR0010524777) wollen wir im Starterdepot die erneuerbaren Energien abdecken. Zuletzt schwächelten aber die Windkraftanlagenbetreiber, so dass der ETF leicht im Minus liegt. Im Chancendepot setzen wir mit dem Fidelity Future Connectivity Fund (ISIN: LU1881514001) auf die Branche der Kommunikationsdienstleistungen und die damit verbundenen 5G-Gewinner. In diesem Jahr hat der Fonds eine Performance von 6,5 Prozent erzielt, seit einem Jahr waren es sogar rund 30 Prozent.

Im Artikel genannte Produkte und Depots

