Wasser – nicht nur im Sommer ein Muss

16.06.2021, 15:11 Uhr

Wasser ist nicht nur lebensnotwendig, sondern auch einen spannende Ressource, in die über einen Fonds investiert werden kann. (Quelle: Pixabay Pexels.com)

Umweltschutz als Teil von nachhaltiger Geldanlage ist nicht nur bei professionellen Vermögensverwaltern ein Zukunftsthema. In Verbindung mit Investitionen in die Wasserbranche erobern diese Fonds auch den Privatanleger. Fidelity hat eine All-in-Wasserinvestment-Lösung.

Wasser ist vermutlich die wichtigste natürliche Ressource des Menschen, weil es die Grundbedürfnisse des Menschen befriedigt. Doch das meiste Wasser auf der Erde kann nicht genutzt werden, weil es als Salzwasser oder in gefrorenem Zustand, etwa in Polkappen vorhanden ist. Gleichzeitig nimmt die Weltbevölkerung deutlich zu, weshalb die UN erwartet, dass durch den industriellen und landwirtschaftlichen Gebrauch der Wasserbedarf deutlich steigen wird. Schätzungen zufolge wird der weltweite Bedarf an Süßwasser bis 2050 mehr als 30 Prozent höher sein als heute.

Damit nimmt auch der Bedarf an einer funktionierenden Infrastruktur zur Wasserversorgung kräftig zu, vor allem in Metropolen und Mega-Citys. Für Versorgungsunternehmen kann das Wassergeschäft daher ein breites Betätigungsfeld werden. Ein Beispiel: Die Stadtbevölkerung Chinas wächst jährlich um rund 20 Mio. Menschen. Das entspricht rund 20 Städten von der Größe Kölns. Das World Water Council geht davon aus, dass bis zum Jahr 2030 rund 70 Prozent der Weltbevölkerung in Städten lebt.

Für Unternehmen, die im Wasser- und Abwassermanagement engagiert sind, bieten sich daher vielfältige Geschäftsbereiche samt Chancen an. Der Fidelity Sustainable Water & Waste Fund (ISIN: LU1998886177) investiert in solche Unternehmen, die hauptsächlich mit dem Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen an die Wasser- und Abfallwirtschaft ihr Geld verdienen.

Sustainable Water and Waste Fund +29,15% 12,76 EUR Sustainable Water and Waste Fund Hoch 12,76 Zwischenwert Hoch / Mittel 11,96 Mittel 11,16 Zwischenwert Mittel / Tief 10,35 Tief 9,55 Jul '20 Okt '20 Jan '21 Apr '21

Der Fonds ist breit gestreut und die fünf größten Unternehmen mit einem Anteil von jeweils etwas mehr als 3 Prozent im Index sind: AAlberts, American Water Works, Veolia Environment, China Lesso Group und Evoqua Water Technologies. Letzterer bietet zum Beispiel Systeme zur Desinfektion, Reinigung und zum Filtern für ganz unterschiedliche Branchen an. Dazu gehören die Lebensmittelindustrie, das Gesundheitswesen oder die Energiewirtschaft. Fürs laufende Jahr hat der Fonds eine Outperformance gegenüber der Benchmark geschafft. Der Fonds steigt aktuell um 14,6 Prozent gegenüber 12,9 Prozent für den Vergleichsindex. Der Fonds ist in unserem Starterdepot enthalten.

Fidelity Sustainable Water & Waste Fund, ISIN: LU1998886177

Für wen geeignet? - Chancenorientierte Mittel- bis Langfristinvestoren

Welche Rendite anpeilen? - Bis zu 15 Prozent im Jahr, auch wenn mehr möglich ist

Jährliche Gebühren: 1,9 Prozent, bei der FIL Fondsbank GmbH reduziert sich der Ausgabeaufschlag um 50 Prozent auf 2,63 Prozent.

Risikoklasse: Nachhaltiges Indexinvestment, das von steigenden Kursen profitiert

