Bitcoin und China – was nun?

21.06.2021, 16:59 Uhr

Beim Bitcoin lohnt ein genauerer Blick: Zwar hat China aktuell den MInern in ihrem Land den Strom abgedreht, aber das sorgt für Chancen an anderen Orten auf der Welt. (Quelle: Foto von Moose Photos von Pexels)

Die chinesische Regierung macht Ernst und hat zum Schlag gegen diverse Bitcoin-Miner ausgeholt. In verschiedenen Regionen des Landes wurde ihnen der Strom abgedreht – ein Warnsignal aber zugleich auch eine Chance.

Das ging schnell: nur 2 Tage nach der Ankündigung von verschiedenen Maßnahmen gegen Miner von Kryptowährungen, wurde ihnen der Strom zum Schürfen abgestellt. Das hat für einen Kurssturz der größten Kryptowährung der Welt gesorgt. Bitcoin verlor rund 10 Prozent, bei Ethereum waren es mehr als 13 Prozent bis zum Nachmittag.

China hat eine Signalwirkung an andere Länder, denn aus dem Reich der Mitte stammen mehr als 50 Prozent der weltweit geschürften Bitcoins. Erst zu Beginn des Monats hatte die chinesische Regierung schon einmal den Handel mit digitalen Währungen verschärft, weil die Chinesen wie andere Regierungen auch an einer eigenen Krypto-Variante ihrer Heimatwährung Yuan arbeiten, dem E-Yuan. Außerdem will China den landesweiten CO2-Ausstoß bis 2030 um 65 Prozent senken, um klimaneutraler zu werden. Stromfressende Bitcoin-Rechner stören da nur.

Auch wenn China ein sehr großer Player ist, wird der Bitcoin nicht obsolet werden. Im Gegenteil, andere Länder wollen den Minern eine neue Heimat geben, etwa das lateinamerikanische Land El Salvador. Es gilt als potenzielle neuer Hotspot fürs Bitcoin-Mining. Denn das Land will die Cyberwährung als offizielles Zahlungsmittel einführen.

Der Rücksetzer bringt die Kryptowährung Nummer 1 in attraktive Regionen, zumindest für antizyklisch agierende Anleger. Allerdings sollte die hohe Schwankungsintensität beachtet werden und nur mit kleinen Einsätzen von 2-3 Prozent eine Depotwertes investiert werden. An der runden Mark von 30.000 Dollar liegt aus charttechnischer Sicht außerdem eine gute Unterstützungslinie. Anleger kaufen daher das Long-Partizipationszertifikat von Vontobel, das von steigenden Kursen profitiert. Wir haben es im spekulativen Depot bereits aufgenommen.

Partizipationszertifikat auf Bitcon* von Vontobel, ISIN: DE000VQ63TC1

Für wen geeignet? - Spekulative Investoren

Welche Rendite anpeilen? - Bis zu 20 Prozent p.a.

Risikoklasse: Offensives Krypto-Investment, 1:1-Partizipation an der Wertentwicklung des Bitcoins

Anteil im Depot eines Investors: 2 bis 3 Prozent

* Den Basisprospekt sowie die endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf den weiterführenden Link zum Produkt beim jeweiligen Emittenten bei allen mit * gekennzeichneten Produkten. Beachten Sie auch folgenden weiteren Hinweis zu dieser Werbung: Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.