China – ein Korb voller nachhaltiger Anlegemöglichkeiten

25.06.2021, 14:18 Uhr

Mit dem kürzlich von Peking verabschiedeten Fünfjahresplan wird China seine Wirtschaft bis 2025 maßgeblich beeinflussen. Vor allem zieht das Land seine Lehren aus dem Handelskonflikt und will durch gezielte Innovationen noch stärker werden. Anleger können die Chance nutzen.

Seit Jahren stellt der schwelende Handelsstreit zwischen den USA und China eine Belastung für die Weltwirtschaft dar und ist ein Risikofaktor an den Finanzmärkten. Vor allem Chinas Konjunktur wurde von den Strafzöllen ausgebremst. Mit dem kürzlich verabschiedeten Fünfjahresplan reagiert Peking auf die zu hohe Abhängigkeit des Landes vom Export.

Für den Zeitraum von 2021 bis 2025 ist die Marschroute klar: Der Binnenkonsum wird zur zentralen Säule der chinesischen Wirtschaft. Künftig will China zunehmend mehr Produkte im Land selbst herstellen, die Arbeitslosenquote reduzieren, Wohlstand und die Lebensqualität der Bevölkerung steigern und so den Konsum ankurbeln.

Um dies zu erreichen, sind höhere Investitionen und Forschung und Entwicklung zu erwarten als in den vergangenen fünf Jahren. Besonders auf Gebieten wie Künstlicher Intelligenz, Big Data und Weltraum- sowie Quantentechnologie sollen von hohen Fördermaßnahmen profitieren, um so die technologische Führung zu übernehmen oder auszubauen.

Schon jetzt ist die Dynamik hoch: Handys von Huawei erfreuen sich nicht nur in westlichen Ländern großer Beliebtheit, dass Unternehmen selbst ist auch sehr innovativ und seit drei Jahren in Serie der Konzern mit den meisten Patentanmeldungen bei der Weltorganisation für geistiges Eigentum. Auch mit anderen Produkten ist das Land auf dem Sprung wie beim Megathema E-Autos und grüne Energien.

Aus dem neuen Fünfjahresplan lassen sich auch für Anleger interessante Themen ableiten. Da vor allem der Binnenkonsum von Förderungen stark profitieren dürfte, sind Firmen aus dem Bereich zyklischer Konsum sehr vielversprechend. Überdurchschnittlich gute Wachstumsperspektiven zeichnen sich auch für IT, Kommunikation und Gesundheitsversorgung ab. Über das neue Strategie-Zertifikat auf den Vontobel China New Vision-Index* (ISIN: DE000VQ8SFS0) können Anleger am Fünfjahresplan partizipieren. Enthalten sind nur Aktien von Unternehmen, die eine gute ESG-Bewertung aufweisen. Das Papier ist bis zum 5. Juli in der Zeichnung.

Für wen geeignet? - Chancenorientierte Langfristinvestoren

Welche Rendite anpeilen? - 10 Prozent und mehr pro Jahr

Gebühren: 1,25 Prozent p.a.

Risikoklasse: Mittel, da chinesische Aktien riskant sind, aber durch die Streuung auf verschiedene zukunftsträchtige Branchen, wird eine Risikoreduktion erreicht

* Den Basisprospekt sowie die endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf den weiterführenden Link zum Produkt beim jeweiligen Emittenten bei allen mit * gekennzeichneten Produkten. Beachten Sie auch folgenden weiteren Hinweis zu dieser Werbung: Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.