Megawachstum in Asien – so kaufen Sie sich ein

29.06.2021, 18:13 Uhr

Asien wird für Investoren immer wichtiger. Dabei geht es nicht allein mehr um China, sondern um den ganzen asiatischen Wirtschaftsraum, der in den kommenden Jahren ein enormes Wachstumspotenzial bieten wird. Anleger sollten dabei sein.

China und andere asiatische Länder haben die Corona-Krise viel schneller hinter sich gelassen als viele europäische Länder und sind dadurch schnell auf einen Wachstumspfad zurückgekehrt. Diese Länder dürften auch bald in der Weltwirtschaft die Führung übernehmen. Viele Bereiche beflügeln bereits das Wachstum, etwa die Megatrends Digitalisierung oder Urbanisierung. Vor allem die Urbanisierung hat sich enorm schnell entwickelt.

Forscher erwarten, dass die Wirtschaftsleistung (BIP) aller asiatischen Städte zusammengenommen im Jahre 2027 größer sein wird als die Wirtschaftsleistung in Europa und Nordamerika zusammengenommen. Das asiatische Wachstum scheint unermesslich zu sein.

Dazu dürfte das im vergangenen Jahr beschlossene Freihandelsabkommen (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement) zwischen 15 Ländern der Asien-Pazifik-Region inklusive China bringen. Das Abkommen betrifft 2,2 Mrd. Menschen, die heute bereits 30 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung erwirtschaften.

In Asien lässt sich über diverse ETFs investieren, länder- oder branchenübergreifend wie etwa über den MSCI Emerging Markets oder über ganz spezielle Investitionen in einzelne Länder. Eine Alternative sind Fonds wie zum Beispiel den Fidelity Sustainable Asia Equity Fund (ISIN: LU0069452877). Sustainable bedeutet, das ausschließlich in verantwortungsvoll geführte Unternehmen investiert wird, die Umwelt- und Sozialstandards (ESG) befolgen, sogenannte ESG-Kriterien.

Dabei steht E für Environment, S für Social und G für Governance, also Unternehmensführung. Die derzeit 3 größten Positionen im Index sind Taiwan Semiconductor, Aia Group und Samsung, die jeweils zwischen 7 und 7,6 Prozent am Fonds ausmachen. Der Fonds hat eine langjährige Outperformance geschafft und liegt auch in diesem Jahr mit einem Plus von 10,5 Prozent über der Benchmark.

Fidelity Sustainable Asia Equity Fund, ISIN: LU0069452877

Für wen geeignet? - Chancenorientierte Mittel- bis Langfristinvestoren

Welche Rendite anpeilen? - Bis zu 15 Prozent im Jahr, auch wenn mehr möglich ist

Jährliche Gebühren: 1,93 Prozent, bei der FIL Fondsbank GmbH reduziert sich der Ausgabeaufschlag um 50 Prozent auf 2,63 Prozent.

Risikoklasse: Nachhaltiges Asieninvestment, das von steigenden Kursen profitiert

