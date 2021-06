Bald negative Zinsen für alle

30.06.2021, 15:44 Uhr

Die Inflation kommt und sie könnte durchaus für lange Zeit bleiben. Der Börsenexperte Stefan Riße erklärt in der Neuauflage seines Bestsellers „Die Inflation kommt“, warum greifbare Anlagen der einzige Ausweg aus einem dreifachen Dilemma sind. Denn die Notenbanken halten die Leitzinsen bei null, immer mehr Banken erheben hohe Gebühren oder Negativzinsen und die Inflation kommt oben drauf.

Dies bedeutet, dass Geld parken bei Volksbank oder Sparkasse am Ende drei bis fünf Prozent Vermögensverlust bedeutet. Jahr für Jahr. Denn eine Inflation von drei Prozent wird ergänzt von Gebühren und gegebenenfalls Negativzinsen je nach Depotgröße. Viele deutsche haben noch immer Cash auf der hohen Kante in beträchtlicher Summe. Die EZB bestraft sie dafür Tag für Tag, ob man es bedauern oder kritisieren kann spielt dabei keine Rolle. Fakt bleibt Fakt.

Als Börsendienst Feingold Research sehen wir Geldanlage und Vermögensaufbau daher ganzheitlich. In ein Depot gehören Aktien mit langfristigem Fokus, wie wir es in unserem Markenwertportfolio umsetzen. Dazu können auch Immobilien oder Immobilienaktien eine sinnvolle Depotergänzung sein. In diesem Markt muss man sich auskennen und nicht blind zuschlagen, sondern Objektprüfung, Umfeld und Konditionen abwägen. Dann sind sogar jetzt noch gute Käufe am Immobilienmarkt drin. Zu den Städten Berlin und Frankfurt haben wir jüngst eine umfassende Lageanalyse vorgelegt.

Als drittes Standbein im Portfolio sollte man ETFs oder Derivate ausmachen. Letztere haben den großen und über Jahrzehnte bewährten Vorteil, dass sie Seitwärtsrenditen ermöglichen und Risiken aus dem Depot rausnehmen können. Einfaches Beispiel – ein Bonuspapier, das genauso viel oder weniger als der DAX kostet, kann 8 bis 10% Rendite pro Jahr ermöglichen bei einem Risiko unterhalb des DAX Direktinvestments. Dies gilt zum Beispiel für unser Papier, das wir diese Woche im T-Online-Depot aufnehmen.

