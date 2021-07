VW und Varta – jetzt die besseren Aktiengewinner kaufen

02.07.2021, 16:55 Uhr

Wenn die Risiken an der Börse zunehmen, dann steht die Frage kaufen, halten oder verkaufen im Raum. Wir zeigen Ihnen, wie sie in der Marktphase agieren können. (Quelle: Foto von Anna Nekrashevich von Pexels)

An der Wall Street läuft es derzeit rund. Der S&P 500 hat die zweitbeste erste Jahreshälfte seit 1998 hinter sich und auch hierzulande hat der DAX eine satte Halbjahresperformance von mehr als 13 Prozent hingelegt. Doch auch wenn es überrascht: die Risiken nehmen zu und der Sommer könnte an der Börse noch heiß werden.

Der S&P 500 hat einen Rekordlauf mit sechs neue Rekordhochs hintereinander hingelegt und doch nehmen die Risiken an den Börsen zu. Denn gleichzeitig steigen die Ölpreise noch viel kräftiger als die Aktienindizes und könnten einen Ölpreisschock am Aktienmarkt auslösen.

Das amerikanische WTI-Öl ist seit Jahresanfang um mehr als 50 Prozent gestiegen und erreichte nun Mehrjahreshochs. Es drohen weiterhin steigende Verbraucherpreise, die die Inflation anheizen. Folge: die Notenbanken könnten gezwungen sein, ihre expansive Geldpolitik zurückzufahren, um die Inflation einzudämmen.

Eine zu schnelle Änderung dieser Geldpolitik könnte den Markt zusätzlich belasten, wie die Vergangenheit gezeigt hat. So ist der S&P 500 Ende 2018 innerhalb von etwa drei Monaten um knapp 20 Prozent gefallen, als die Fed die Zinsen anhob, obwohl der Markt zu diesem Zeitpunkt hoffte, dass die Zinsen unverändert bleiben würden.

Eine weiterer Risikofaktor für US-Aktien ist das hohe erwartete Gewinnwachstum. Es wird sich laut FactSet für das durchschnittliche S&P 500-Unternehmen von 36 Prozent im Jahr 2021 auf 11 Prozent im Jahr 2022 verlangsamen, da sich die Wirtschaft normalisiert und die post-pandemische Erholung nachlässt. Im Durchschnitt werden die S&P 500-Aktien jedoch mit dem 21,5-fachen der erwarteten Gewinne für die nächsten 12 Monate gehandelt, was immer noch über dem Niveau von vor der Corona-Krise liegt.

Wir kaufen daher eine Absicherung für US-Tech-Aktien und setzen bei Varta, VW und dem DAX auf bessere Aktien in Form von Capped Bonuszertifikaten, denn sie profitieren sowohl von steigenden als auch von seitwärts laufenden Kursen

Capped Bonuszertifikat auf VW

Die Aktie von VW war in diesem Jahr lange Zeit der beste Titel im DAX, musste aber in den vergangenen Wochen deutliche Kurseinbußen hinnehmen. Nun erwarten wir eine Stabilisierung und kaufen im Chancendepot ein Bonus Cap Zertifikat* der Citigroup dazu, der ein satte Renditechance bringt. Das Papier läuft bis zum März 2022 und die Bonusrenditechance beträgt 13.5 Prozent per anno, wenn die Barriere bei 150 Euro bis zur Fälligkeit im März nie erreicht oder unterschritten wird.

Varta will mit seinen Batterien auch den Automobilmarkt erobern. Die Elektrifizierung der Automobile bietet hierzu reichlich Potenzial. Wir nehmen ein offensives Capped Bonus Zertifikat* von Vontobel auf mit einer hohen Renditechance von 33,9 Prozent per anno bis zum Verfall im Juni 2022, wenn die Barriere bei 100 Euro nie berührt oder unterschritten wird. Der Abstand zur Barriere beträgt aktuell 24 Prozent.

Der DAX notiert nah am Rekordhoch, ist aber netto in den vergangenen Wochen seitwärts gelaufen. Wir wollen mit einem defensiven Bonus Cap Zertifikat* von BNP Paribas daran partizipieren. Das Papier bietet eine Bonusrenditechance von 5,8 Prozent, wenn die Barriere bei 12.000 Punkten bis zur Fälligkeit im Dezember 2022 nie berührt oder unterschritten wird. Das Papier ist mit einem Abgeld von 3,5 Prozent zu haben.

Die Nasdaq notiert auf einem frischen Rekordhoch, doch die breite Masse der Aktien folgt dem Gesamtindex immer weniger. Dieses Schwächeanzeichen wollen wir mit einem Nasdaq-Put* von BNP Paribas nutzen. Das Papier läuft bis zum Februar 2022 und hat einen moderaten Hebel von 6,6.