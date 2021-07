Städte der Zukunft – am Megatrend verdienen

07.07.2021, 18:31 Uhr

Bevölkerungswachstum, knapper werdende Ressourcen und der Klimawandel stellen große Herausforderungen für die Zukunft dar. Um diese zu meistern, müssen vor allem die Städte digitalisiert werden. Ein Milliardenmarkt, an dem Anleger mitverdienen können.

Jeder kennt die Situation: Gerade in Städten sind freie Parkplätze nach Feierabend oft kaum zu finden, es vergeht viel Zeit und Treibstoff, bis eine freie Lücke gefunden ist. In Rom stand jeder Autofahrer zuletzt im Schnitt über 250 Stunden im Stau. Wie es besser geht, zeigt eine Stadt in Spanien: Sensoren im Asphalt registrieren automatisch, ob ein Parkplatz frei ist. Anschließend werden die Informationen in eine Cloud übertragen und können von Navigationsgeräten abgerufen werden.

Natürlich gibt es unzählige weitere Anwendungsmöglichkeiten im digitalen Zusammenspiel der Infrastruktur. Mülleimer, die nur bei Bedarf entleert werden, Sensoren in Laternen, die sich automatisch dimmen, wenn kein Mensch zugegen ist, intelligente Ampelsteuerungen oder flexible Carsharing-Modelle zeigen, dass die Digitalisierung gerade in den stetig wachsenden Städten enormes Potenzial bietet.

Eine Schlüsselrolle hin zu mehr Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung, Effizienz und Lebensqualität ist 5G. Ersten Prognosen zufolge wird sich die Anzahl an Geräten, die miteinander verbunden sind und Informationen austauschen, von 1,3 Milliarden im Jahr 2019 auf fünf Milliarden im Jahr 2025 fast vervierfachen. Gleichzeitig wachsen die Metropolen: Zwischen 2018 bis 2030 könnten rund 900 Millionen Menschen in die Stadt ziehen.

Dies hat Auswirkungen auf zahlreiche Themen wie Infrastruktur, bezahlbaren Wohnraum, Mobilität und Energieeffizienz. Weltweit stehen die Städte untereinander in Konkurrenz, um mit smarten Technologien bestehende Probleme zu lösen und so zu interessanten Wirtschafts- und Technologiemetropolen aufzusteigen. Die Umsetzung wird aber viele Jahrzehnte in Anspruch nehmen und dürfte zahlreiche Unternehmen aus den Bereichen Industrie, IT, Immobilien und Kommunikation eine Sonderkonjunktur bescheren.

Mit dem iShares Smart City Infrastructure ETF (ISIN: IE00BKTLJC87) können Anleger bequem am Megatrend Smart City partizipieren. Enthalten sind Aktien von Unternehmen, die Dienstleistungen und Lösungen für die Entwicklung von Smart Cities anbieten. Anleger investieren so in über 180 Firmen, zu den größten Positionen zählen aktuell Lyft, Qualcomm und Uber.

Für wen geeignet? - Chancenorientierte Mittel- bis Langfristinvestoren

Welche Rendite anpeilen? - Bis zu 15 Prozent im Jahr, auch wenn mehr möglich ist. Performance 1 Jahr: 33,1 Prozent.

Jährliche Gebühren: 0,40 Prozent (Gesamtkostenqoute = TER)

Risikoklasse: Digitales Infrastrukturinvestment, das von steigenden Kursen profitiert

iShares Smart City Infrastructure ETF von iShares - ISIN: IE00BKTLJC87