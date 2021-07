Zocken wie Elon Musk

09.07.2021, 14:43 Uhr

Elon Musk ist bekannt für seine einflussreichen Tweets, in denen er Kaufempfehlungen für heiße Kryptowährungen empfiehlt. Ganz so aggressiv sind wir bei Feingold Research nicht, doch es gibt auch in Deutschland Papiere für hochspekulative Anleger. Wir nehmen exemplarisch einen Inline-Optionsschein ins spekulative Depot auf.

Elon Musk liebt das Risiko: Vor wenigen Jahren wäre er mit Tesla fast Pleite gegangen, heute ist er einer der reichsten Menschen der Welt. Zu seinem 50. Geburtstag vor wenigen Tagen kann er zufrieden auf ein erfolgreich aufgebautes Automobilunternehmen blicken. Tesla ist an der Börse inzwischen der teuerste Automobilkonzern der Welt. Doch Musk gönnt sich keine Pause und hat die Kryptowelt für sich entdeckt.

Beim Kauf von hohen Volumina bei Bitcoin und Dogecoin ist er ein großes Risiko eingegangen, das bisher aber sehr erfolgreich gelaufen ist. Die Idee, seine Tesla-Autos mit Bitcoin zu bezahlen, musste er jedoch wieder begraben, bei der größten Digitalwährung der Welt bleibt der Visionär aber investiert.

Eine Alternative zum Bitcoin oder anderen Kryptos können auch Inline-Optionsscheine sein, zumindest für risikofreudige Anleger. Wir nehmen ein solches Papier auf das marktbreite US-Börsenbarometer S&P 500* (ISIN: DE000HR81931) in das spekulative Depot auf und setzen damit auf eine Beruhigung beziehungsweise einen leichten Abschwung des Marktes.

Das Chance-Risikoprofil ist schnell erzählt: Wird eine der zwei Barrieren bei 3.700 oder 4.500 Punkten berührt oder durchbrochen, verfällt der Inline-Optionsschein wertlos, bleiben die Barrieren unverletzt, werden 10 Euro am Laufzeitende im Dezember 2021 ausgezahlt. Bei einem aktuellen Preis von 1,50 Euro macht das eine Renditechance von mehr als 400 Prozent aus. Daher ist das Papier nur für sehr risikoaffine Anleger geeignet, wir nehmen es zu einem Anteil von 1 Prozent auf.

Das Papier muss nicht unbedingt bis zum Laufzeitende im Dezember gehalten, sondern kann jederzeit vorher verkauft werden. Dabei gilt es folgendes zu beachten: Seinen höchsten Wert wird ein Inliner tendenziell während der Laufzeit in der Mitte der Bandbreite erreichen, hier zwischen 3.700 und 4.500 Punkten, also bei 4.100. Das heißt, fällt der US-Index von derzeit 4.230 Punkten in Richtung 4.100, wird der Inliner in der Regel zulegen. Gewinnmitnahmen wären in einem solchen Fall eine Alternative zu einer längeren Haltedauer.

Inline-Optionsschein auf den S&P 500*, ISIN: DE000HR81931

Für wen geeignet? - Spekulative Investoren

Welche Rendite anpeilen? - Bis zu 50 Prozent p.a. und mehr

Risikoklasse: Hoch, weil das Papier einen Hebel besitzt

Anteil im Depot: 1 Prozent

