Aktien im Rekordfieber – was ist noch drin im zweiten Halbjahr?

13.07.2021, 17:29 Uhr

Von der Corona-Krise zeigten sich Investoren an den internationalen Aktienmärkten unbeeindruckt, die Indizes laufen einem Rekordhoch zum nächsten. Zwar stimmt die anhaltende Rekordjagd optimistisch, aber erst der tiefere markttechnische Blick offenbart ein klares Bild.

Eigentlich könnten Investoren die Bücher bereits nach gut fünf Monaten wieder schließen. Seit Jahresbeginn kletterte der DAX um rund 14 Prozent und damit wesentlich kräftiger als in einem durchschnittlichen Börsenjahr mit rund acht Prozent. Ähnlich sieht es in den USA aus und beim europäischen Leitindex EuroStoxx 50. Doch abgerechnet wird bekanntlich zum Schluss. Optimisten hoffen auf eine ähnlich beeindruckende Bilanz wie zuletzt 2019, als Ende Dezember satte Gewinne zu verzeichnen waren.

Zweifellos hat der Markt die Herausforderungen der vergangenen Monate gut gemeistert. Die dritte Corona-Welle, Lockdown- und Öffnungsperspektiven, Inflationssorgen und die Branchenrotation aus Tech-Werten in Substanztitel spielten den europäischen Titeln in die Karten. Hier existieren viele Unternehmen, deren Geschäft stark vom Export abhängt und somit zyklisch ausgerichtet ist.

EuroStoxx50 +22,19% 4.093,38 EuroStoxx50 Index Hoch 4.158,14 Zwischenwert Hoch / Mittel 3.858,16 Mittel 3.558,18 Zwischenwert Mittel / Tief 3.258,19 Tief 2.958,21 Okt '20 Jan '21 Apr '21 Jul '21

Fundamental gesehen haben die Firmen in der abgelaufenen Berichtssaison geliefert. Mit Ausnahme von Bayer, Deutsche Börse, Fresenius, Fresenius Medical Care, MTU und RWE präsentierten alle DAX-Unternehmen Zuwächse beim operativen Gewinn. Gut die Hälfte der 30 Firmen punktete mit besser als erwarteten Ergebnissen. Maßgeblich ist aber der Blick in die Zukunft.

Wer schon länger an der Börse aktiv ist, weiß allerdings auch, dass in den Kursen die Zukunft in sechs bis neun Monaten eingepreist wird. Durch die guten Ergebnisse haben die Analysten ihre Gewinnprognosen nach oben revidiert, so dass eine gute Entwicklung zum großen Teil bereits eingepreist ist. Platz für Enttäuschungen ist somit nicht vorhanden. Sollte die Weltwirtschaft anders als erwartet im zweiten Halbjahr nicht an Schwung zulegen oder die Lieferengpässe, wie etwa der Chipmangel, noch stärker durchschlagen, wäre dies für europäische Aktienmärkte wie etwa den EuroStoxx 50 ein ungünstiges Umfeld.

Wir von Feingold Research haben uns daher entschlossen, ein Bonus Cap Zertifikat auf den EuroStoxx 50* (ISIN: DE000PF9MXN6) ins Chancendepot aufzunehmen. Aktuell ist es das bessere Indexinvestment, weil es etwas rund 1 Prozent unter dem Indexstand notiert und jährlich eine Rendite von 9,1 Prozent im Jahr abwirft, wenn die Barriere bei 3.400 Punkten nie erreicht wird. Das ist derzeit rund 22 Prozent vom aktuellen Kurs entfernt.

Bonus Cap Zertifikat auf den EuroStoxx 50*, ISIN: DE000PF9MXN6

Für wen geeignet? - Chancenorientierte Langfrist-Investoren

Welche Rendite anpeilen? - Bis zu 10 Prozent p.a.

Risikoklasse: Moderat, weil ein Sicherheitspuffer gegen fallende Kurs in Höhe von 22 Prozent existiert

Anteil im Chancendepot: 10 Prozent

