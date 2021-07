Nasdaq und DAX – schnell mit Gewinn reagiert

20.07.2021, 18:22 Uhr

Wir haben im spekulativen Depot auf den Kurseinbruch reagiert und 2 Turbo-Bull-Papiere aufgenommen, beide mit moderater Hebelwirkung. Damit wollen wir erste Long-Positionen im spekulativen Depot aufbauen und kaufen bei Gelegenheit noch weiter dazu.

Der entscheidende Auslöser für die Korrektur gestern war die weltweit um sich greifende Delta-Variante, die Ängste um das Wirtschaftswachstum ausgelöst hat. Nach einem starken ersten Halbjahr an den Aktienmärkten könnte es nun ein holpriger Sommer werden, allerdings mit der einen oder anderen Einstiegsgelegenheit. Wir sind bereits mit zwei moderat gehebelten Turbos engagiert, die von steigenden DAX- und Nasdaq 100-Notierungen profitieren. Für weitere Engagements im spekulativen Depot liegen wir auf der Lauer.

Denn es zeichnet sich eine Konjunkturpause ab, die der Anleihenmarkt vorwegnimmt. Sowohl in den USA als auch in Europa sind die Renditen der Staatsanleihen auf dem Rückzug. Anleger erwerben also die als sicher geltenden Staatsanleihen und steuern damit einen sicheren Anlagehafen an, der im Gegenzug zu sinkenden Anleiherenditen führt. Ein Beleg für eine schwieriger gewordene Konjunkturentwicklung ist der deutliche Rücksetzer beim Ölpreis, der nun wieder unter 70 Dollar notiert.

Rohöl WTI 66,61 +77,00% Aktuelles Chart Zeitraum 1 Jahr 19.07.2021 NYMEX GLOBEX Rohöl WTI Rohstoff Hoch 75,21 Zwischenwert Hoch / Mittel 65,34 Mittel 55,46 Zwischenwert Mittel / Tief 45,59 Tief 35,72 Okt '20 Jan '21 Apr '21 Jul '21 MEHR ZU BÖRSE & MÄRKTE

Hinzu kommt, dass die Latte für die aktuell laufende Berichtssaison der amerikanischen und europäischen Unternehmen, die ihre jüngsten Quartalsergebnisse präsentieren, sehr hoch liegt. Im marktbreiten S&P 500 wird ein Gewinnwachstum von rund 65 Prozent und für den DAX sogar von rund 100 Prozent erwartet. Raum für Enttäuschungen ist daher nicht wirklich gegeben. Kurzfristig erscheint das Potenzial an den Aktienmärkten begrenzt.

Außerdem dürfte sich so schnell keine Normalität einstellen. Der iPhone-Hersteller Apple hat erklärt, dass die Rückkehr ins Büro auf mindestens Oktober verschoben wird. Die Unsicherheit könnte Börsianer über den Sommer hinaus begleiten. In Schwächephasen werden wir das spekulative Depot weiter aufbauen.

Turbo-Bull-Papier auf den Nasdaq 100* - ISIN: DE000UE2MV51

Turbo-Bull-Papier auf den DAX* - ISIN: CH1111943341

Für wen geeignet? - Risikobewusste Kurz- bis Mittelfristanleger

Depotgewichtung: jeweils 1 Prozent im spekulativen Depot

Welche Rendite anpeilen? - Bis zu 15 Prozent im Jahr, auch wenn mehr durch den moderaten Hebel möglich ist

Hebelwirkung: Nasdaq 100 (ISIN: DE000UE2MV51) bei 4,3 und DAX (ISIN: CH1111943341) bei 5,5

Jährliche Gebühren: Keine.

Beim Smartbroker, DKB und ING ab 500 beziehungsweise 1.000 Euro kostenlos handelbar.

