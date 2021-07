Aktienbroker – doppelt attraktiv

23.07.2021, 14:52 Uhr

Immer mehr junge Anleger entdecken den Aktienmarkt für sich. Eine positive Entwicklung, von der Broker und Anleger sogar im doppelten Sinne profitieren können.

Eine Million Wertpapiersparpläne, vornehmlich im ETF-Bereich, hat die etablierte ING mittlerweile in der Auslage. Ein Rekord, den man jüngst verkünden konnte, der angesichts der Kundenzahl des Brokers und der Marktentwicklung aber nur eine Frage der Zeit gewesen ist. Spannender kommen momentan jene Broker daher, die in die Kategorie neu oder aufstrebend fallen. Im besten Fall trifft beides zu.

Angeschoben wird der gesamte Sektor momentan durch so prominente Beispiele wie Trade Republic, eToro oder Robinhood. Allesamt Broker, die signifikant wachsen, im Falle der letzten beiden international aufgestellt sind und von Investoren im Milliardenbereich bewertet werden. In Deutschland schauen Anleger bei den börsennotierten Firmen gerne auf FlatexDegiro, grüßt das Logo doch beim Bundesligisten Borussia Mönchengladbach auf der Brust und hat für erhöhte Bekanntheit gesorgt.

In der neuen Bundesligasaison hat man sogar das Eröffnungsspiel als Zusatzjoker, dazu gibt es in der ersten Pokalrunde beste Fernsehpräsenz am traditionsreichen Betzenberg in Kaiserslautern. Flatex wächst bei Neukunden sehr stark und bringt 2,8 Milliarden Börsenwert auf die Waage – mal eben verfünffacht binnen 15 Monaten.

Deutlich geringer aber noch spannender ist wallstreet:online. Nur 350 Millionen ist die Mutter des Smartbrokers wert und damit fast ein Schnäppchen am Brokermarkt. Auffällig ist jedoch, dass etablierte und seit Jahren erfahrene Fondsmanager die Aktie entdecken. So taucht wallstreet:online bei Dr. Jens Erhardt unter den Top Positionen Mittelstand und Innovation im Börsenbrief Finanzwoche auf.

Umso bemerkenswerter ist dies, da in den TOP 10 ansonsten so starke Konzerne wie Hello Fresh, Jungheinrich, Mensch und Maschine oder Krones enthalten sind. Dies sind allesamt keine heißen Zockerpapiere, sondern sie fallen in die Kategorie lange bewährt oder sehr stark wachsend. Offenbar setzt Erhardt bei wallstreet:online auch darauf, dass man zuletzt mit Matthias Hach eine Führungspersönlichkeit vom Konkurrenten comdirect gewinnen konnte. Wir nehmen daher ins spekulative Depot den moderat gehebelten Mini-Future-Bull* (ISIN: DE000HR8S339) auf wallstreet:online auf, um von steigenden Kursen überproportional zu profitieren. Der Hebel des Papiers liegt bei 2.

Da auch die Preisstruktur des Smartbroker offensiv ist und auf ein Publikum zielt, das günstige Preise und Qualität in der neuen Brokerwelt in Kombination erwartet, sehen viele Analysten Potenzial. Von Dezember 2020 bis April 2021 hat der Smartbroker die Kundenbasis um 55.000 erweitert. Liefert man weiter beim Wachstum, könnte die Erfolgsstory Richtung Flatex weitergehen. Man sieht, dass Broker und deren Aktien für Anleger im doppelten Sinne spannend sein können.

Mini-Future-Bull-Papier* auf wallstreet:online (ISIN: DE000HR8S33)

Für wen geeignet? - Risikobewusste Kurz- bis Mittelfristanleger

Depotgewichtung: 1 Prozent im spekulativen Depot

Welche Rendite anpeilen? - Bis zu 15 Prozent im Jahr, auch wenn mehr durch den moderaten Hebel möglich ist

Hebelwirkung: 2fach

Jährliche Gebühren: Keine.

Alle Zertifikate ab 500 Euro kostenfrei über Börse München / gettex handelbar

