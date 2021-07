China: Kurseinbruch für Käufe nutzen

27.07.2021, 16:46 Uhr

China ist auf dem besten Weg, bis 2030 die größte Volkswirtschaft der Welt zu werden. Das Land ist auch zuerst aus der Corona-Krise herausgekommen. Doch gleichzeitig belastet die chinesischen Unternehmen eine stärkere Regulierung, was auch in den Aktienkursen zu sehen ist. Wir sehen in der aktuellen Kursschwäche aber eine Kaufchance und erwerben einen China-ETF für das Chancendepot, um am langfristigen wirtschaftlichen Potenzial teilzuhaben.

Trotz des jüngsten Kurseinbruchs bleibt die chinesische Wirtschaft für Investoren attraktiv wie nicht nur das Engagement der deutschen Autobauer in China zeigt. Volkswirtschaftler erwarten, dass in den nächsten zehn Jahren rund 30 Prozent des weltweiten Wirtschaftswachstums im Reich der Mitte generiert wird. Ein mächtiger Antriebsfaktor ist der riesige Binnenmarkt, der 1,4 Mrd. Menschen umfasst. Dadurch entsteht in China eine immer größer werdende Mittelschicht. Sie wird laut McKinsey bis zum nächsten Jahr 550 Millionen Chinesen ausmachen.

Trotz dieser Aussichten haben sich die chinesischen Aktien in den vergangenen Monaten durchwachsen gezeigt. Diese Titel bergen ein höheres politisches Risiko als vergleichbare Aktien aus den USA oder Europa, weil der Staat mehr Zugriffsmöglichkeiten hat. Zuletzt wurde dies an den Aktien aus dem Bildungswesen deutlich. Die chinesische Regierung plant, das nationale Bildungssystem stärker zu zentralisieren und will kaum private Initiativen zuzulassen. Entsprechend stark sind die Aktien aus dem Bildungssektor gefallen. Doch auch große Namen wie etwa der Onlinehändler Alibaba haben unter einer stärkeren Regulierung gelitten.

Alibaba Group 19,60 EUR -25,80% Aktuelles Chart Zeitraum 1 Jahr 16:18 Uhr Deut.Boerse Alibaba Group Aktie Hoch 33,80 Zwischenwert Hoch / Mittel 30,25 Mittel 26,70 Zwischenwert Mittel / Tief 23,15 Tief 19,60 Okt '20 Jan '21 Apr '21 Jul '21 MEHR ZU AktienMEHR ZU BÖRSE & MÄRKTE

Dennoch dürften chinesische Aktien in Zukunft aufgrund der wirtschaftlich zu erwartenden Entwicklung eine größere Bedeutung am Welt-Aktienmarkt spielen. In den globalen Indizes sind diese Titel immer noch unterrepräsentiert, doch das könnte sich durch die Entwicklung der wirtschaftlichen Stärke Chinas bald ändern.

Wir haben daher ein Investment über den MSCI in China gewählt, da der Index rund 85 Prozent des chinesischen Aktienmarktes abdeckt. Mit dem ausgewählten ETF sind Anleger breit investiert, die Kosten (TER) sind mit 0,4 Prozent moderat. Die größten Positionen im Index sind derzeit Alibaba und Tencent mit rund 25 Prozent. Auf Jahressicht hat der ETF rund 12 Prozent verloren und bietet daher eine attraktive Einstiegschance.

iShares MSCI China UCITS ETF - ISIN: IE00BJ5JPG56

Für wen geeignet? - Risikobewusste Mittel- und Langfristanleger

Depotgewichtung: 3 Prozent im Chancendepot

Welche Rendite anpeilen? - 10 bis 15 Prozent bei einer Volatilität von derzeit mehr als 20 Prozent

Jährliche Gebühren: 0,4 Prozent

Der ETF ist sparplanfähig und kostenlos bei ING, Scalable und Traderepublic einzurichten