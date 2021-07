Kampf gegen Plastik und Chinas Masterplan

29.07.2021, 15:52 Uhr

Wir wollen in unserem Starterdepot von langfristigen Trends profitieren und kaufen dafür 2 neue Strategiezertifikate ins Portfolio. Einerseits wollen wir an Unternehmen partizipieren, die im Bereich der Plastikentsorgung arbeiten und andererseits den Kursrückgang bei chinesischen Aktien nutzen, um dort günstig einzusteigen.

Traurig, aber wahr: Gerade wegen der Corona-Pandemie ist der Verbrauch von Plastik weltweit massiv gestiegen. Die Dimensionen sind erschreckend: Schätzungen zufolge wurden zwischen 1950 bis 2015 weltweit rund 8,3 Milliarden Tonnen Plastik produziert. Pro Jahr kommen weitere 400 bis 500 Millionen Tonnen hinzu. Aber nur neun Prozent werden recycelt, zwölf Prozent verbrannt. Etwa 80 Prozent landen auf Mülldeponien oder in der Umwelt. Da Plastik zudem häufig in Mischformen vorkommt, ist die Trennung sehr kostenintensiv.

Zudem gelangt immer mehr Microplastik in den Ernährungskreislauf. Aufgrund der sehr vielfältigen Einsatzmöglichkeiten ist ein Verbot aber vorerst nicht möglich. Reduzierung, Wiederverwendung und Recycling sind daher zentrale Lösungsansätze. Unternehmen, die hier mit innovativen Lösungen aufwarten können, eröffnet sich ein Milliardenmarkt. Anleger können daran denkbar einfach über das HVB Open End Index Zertifikat auf den ESG Global Anti Plastic Index* partizipieren. Im Barometer sind bis zu 25 Unternehmen enthalten, die im Bereich Reduzierung, Wiederverwendung oder Recycling positioniert sind. Zudem müssen die Firmen bestimmte Nachhaltigkeitskriterien (ESG) erfüllen.

Mit dem neuen Reformanstrengungen schreitet der strukturelle Wandel in China voran. Zu den Gewinnern zählen aber nur bestimmte Sektoren und Unternehmen. Eine clevere Lösung für Anleger ist daher das Strategie-Zertifikat auf den Vontobel China New Vision Index*.

Der Handelsstreit hat China deutlich vor Augen geführt, wo die Schwachstellen der heimischen Wirtschaft liegen. Die passende Antwort ist der neue Fünfjahresplan der Zentralregierung. So soll der Binnenkonsum zur zentralen Säule der chinesischen Wirtschaft heranwachsen. Besonders im Bereich der zukunftsweisenden Hochtechnologie will man an der Weltspitze stehen. Umfangreiche Fördergelder fließen vor allem in Megathemen wie Künstliche Intelligenz, Big Data und Weltraum- sowie Quantentechnologie.

Tencent Holding 52,50 EUR -12,49% Aktuelles Chart Zeitraum 1 Jahr 17:37 Uhr Deut.Boerse Tencent Holding Aktie Hoch 82,61 Zwischenwert Hoch / Mittel 73,97 Mittel 65,34 Zwischenwert Mittel / Tief 56,70 Tief 48,06 Okt '20 Jan '21 Apr '21 Jul '21 MEHR ZU AktienMEHR ZU BÖRSE & MÄRKTE

Schon jetzt glänzen Chinas Firmen mit einer hohen Innovationskraft: Huawei ist seit drei Jahren das Unternehmen mit den meisten Patentanmeldungen bei der Weltorganisation für geistiges Eigentum. Tencent, Alibaba, NIO und BYD stehen dem kaum nach. Das Strategie-Zertifikat auf den Vontobel China New Vision Index beinhaltet Unternehmen, die besonders vom Fünfjahresplan profitieren könnten. Anleger partizipieren so zudem am wichtigen chinesischen A-Aktienmarkt. Gerade nach dem jüngsten Rückschlag ist das Chance-Risiko-Verhältnis für Schnäppchenjäger wieder attraktiv.

HVB Open End Index-Zertifikat auf den ESG Global Anti Plastic Index - ISIN: DE000A3CQTK3

Strategiezertifikat auf den Vontobel China New Vision Index - ISIN: DE000VQ8SFS0

Für wen geeignet? - Risikobewusste Mittel- und Langfristanleger

Depotgewichtung: 3 Prozent im Starterdepot

Welche Rendite anpeilen? - 10 bis 15 Prozent im Jahr

Jährliche Gebühren: China News Vision: 1,25 Prozent p.a., ESG Global Anti Plastic: 1,5 Prozent p.a.

Vontobel hat derzeit Free-Trade-Aktionen bei Smartbroker, Flatex, DKB, SBroker und ING, HVB onemarkets dagegen bei Gratisbroker und SBroker

Die vorherige Kolumne: China: Kurseinbruch für Käufe nutzen

* Den Basisprospekt sowie die endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf den weiterführenden Link zum Produkt beim jeweiligen Emittenten bei allen mit * gekennzeichneten Produkten. Beachten Sie auch folgenden weiteren Hinweis zu dieser Werbung: Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.