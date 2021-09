Partner Anlageideen

Porträt CitiFirst

26.09.2021, 10:11 Uhr

Unternehmen: Citigroup

Adresse: Reuterweg 16

Website: https://de.citifirst.com

Kontakt: +49 (0)800 2484366, zertifikate@citi.com

Über Citi

Citigroup Global Markets Europe AG ist die Corporate- und Investmentbank der Citi in Deutschland. Mit rund 300 Mitarbeitern in Deutschland betreut Citi Unternehmen, institutionelle Investoren sowie staatliche Institutionen. Citi ist eine etablierte Adresse für die Beratung von M&A-Transaktionen, die Begleitung von Fremd- und Eigenkapitalemissionen in der Rolle des Konsortialführers, das Arrangement von syndizierten Krediten sowie der Bankfinanzierung. Citi betreut alle wichtigen institutionellen Fondsgesellschaften in Deutschland. Zudem ist Citi einer der erfolgreichsten Emittenten von Optionsscheinen, Zertifikaten und derivativen Produkten weltweit. Der Bereich Citi Transaction Services (CTS) bietet innovative Lösungen bei der Abwicklung des lokalen und weltweiten Zahlungsverkehrs, des Liquiditäts- und Treasury Managements, der Handelsfinanzierung sowie bei der Wertpapierabwicklung und -verwahrung an.

Citi ist einer der international führenden Finanzdienstleister mit mehr als 200 Millionen Kundenkonten und Aktivitäten in über 160 Ländern. Citi bietet Privat- und Firmenkunden, Regierungen und Institutionen eine breite Palette von Finanzprodukten und Dienstleistungen. Dazu gehören unter anderem das Privatkunden- und Konsumentenkreditgeschäft, Firmenkundengeschäft und Investment Banking, der Wertpapierhandel, das Transaction Services Geschäft und die Vermögensverwaltung.

Wofür steht CitiFirst

Die Citigroup ist eines der führenden Häuser im Bereich von verbrieften Derivaten und emittiert seit 1989 Optionsscheine in Deutschland. Unter der Marke CitiFirst® bietet Citi ein breites Spektrum an Investmentprodukten für Privatanleger, Distributoren und Vermögensberater an. Die Produktpalette ist dabei breit gefächert: sie reicht von Optionsscheinen über Turbos bis hin zu Discount-, Bonus-, Index- oder Faktor-Zertifikaten.

CitiFirst®-Produkte ermöglichen Anlegern den Zugang zu globalen Märkten sowie zu sämtlichen Assetklassen wie Aktien, Rohstoffe, Währungen, Zinsen oder auch Alternative Investments. Über die Produktpalette an Standardprodukten hinaus bietet CitiFirst® ebenfalls individuelle Lösungen, die optimal auf die Bedürfnisse der Anleger zugeschnitten werden können.