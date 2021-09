Partner Anlageideen

Porträt Société Générale

26.09.2021, 16:22 Uhr

Unternehmen: Société Générale

Adresse: Neue Mainzer Straße 46-50, 60311 Frankfurt am Main

Website: www.sg-zertifikate.de

Kontakt: +49 (0)69 7174 663, service.zertifikate@sgcib.com

Über Société Générale

Die Société Générale ist einer der weltweit größten Derivate-Emittenten und auch in Deutschland bereits seit 1989 konstant als Anbieter von Optionsscheinen und Zertifikaten aktiv.

Mit einer umfangreichen Auswahl an Basiswerten aller Anlageklassen (Aktien, Indizes, Währungen, Zinsen, Rohstoffe usw.) überzeugt die Société Générale mit einem der umfangreichsten Angebote im europäischen Zertifikatemarkt und nimmt in Deutschland einen führenden Platz im Bereich der Hebelprodukte ein. Die Produktpalette umfasst neben Anlagezertifikaten wie Aktienanleihen, Discount-, Bonus- und Index-Zertifikaten vor allem Hebelprodukte wie klassische Optionsscheine und Inline-, Turbo- sowie Faktor-Optionsscheine.

Tägliche Anpassungen der Produktpalette

Um Anlegern die bestmögliche Auswahl zur Verfügung zu stellen, wird die Produktpalette auf täglicher Basis an die aktuellen Marktgegebenheiten angepasst. Des Weiteren sorgen das angebotene Market-Making, die persönliche Betreuung durch die Expertenhotline sowie innovative Tools zur Produktsuche und Preisberechnung dafür, dass Anleger in der Lage sind, schnell auf aktuelle Trends an den Finanzmärkten reagieren zu können. Das gesamte Produktspektrum finden Sie unter: www.sg-zertifikate.de