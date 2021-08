DAX und EuroStoxx 50: Unternehmen liefern, aber...

04.08.2021, 19:18 Uhr

Die globale Wirtschaft erholt sich zunehmend von den Auswirkungen der Corona-Krise. Der Welthandel kommt wieder in Schwung. Das spürt auch die Wirtschaft in Europa. Zahlreiche Unternehmen, die über ihr abgelaufenes Quartal berichtet haben, übertrafen die Erwartungen der Analysten.

Allerdings werden für viele Unternehmen Engpässe in der Lieferkette zu einem Problem, das zu einem Mangel an Ausrüstungsgütern führt. Ausdruck dieser Entwicklung ist ein Anstieg der Frachtraten. Im zurückliegenden Quartal kletterten sie um 59 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die große europäische Reederei Moeller-Maersk rechnet sogar damit, dass dieser Trend mindestens bis zum Jahresende anhalten wird. Daher trauen sich zahlreiche Unternehmen trotz der guten bis sehr guten Quartalsergebnisse nicht, ihre Prognose für den Rest des Geschäftsjahres anzuheben.

DAX 15.692,13 +24,53%

Vor diesem Hintergrund haben wir uns entschlossen, auf eine Fortsetzung des jüngsten Seitwärtstrends zu setzen. Im spekulativen Depot haben wir dazu einen Inline-Optionsschein mit Hebel auf den DAX* ausgewählt (ISIN: DE000SF2U6V2). Das Chance-Risikoprofil wird durch die beiden Barrieren definiert: Wird eine der zwei Begrenzungen, bei 13.600 oder 17.000 Punkten, berührt oder durchbrochen, verfällt das Papier wertlos, Bleiben die Barrieren bis zum Laufzeitende im März 2022 unverletzt, werden 10 Euro ausgezahlt. Bei einem aktuellen Preis von 3,14 Euro macht das eine Renditechance von mehr als 200 Prozent aus. Daher ist das Papier nur für sehr risikobereite Anleger geeignet, wir nehmen es zu einem Anteil von 2 Prozent auf.

Im Starterdepot bleiben wir deutlich defensiver und nehmen ein Bonus Cap Zertifikat auf den europäischen Leitindex EuroStoxx 50* auf ((ISIN: DE000KE6UNF8). Das Papier läuft etwas über ein Jahr und bietet eine Bonusrendite von 5,8 Prozent an. Der Abstand zur Barriere beträgt 23 Prozent und das Papier notiert mit einem Abgeld von fast 5 Prozent. Wir haben also ein vergleichsweise defensives Papier ausgewählt. Die angepeilte Rendite fällt in unseren Rahmenbereich für die Zielrendite.

Inline-Optionsschein auf den DAX* - ISIN: DE000SF2U6V2

Für wen geeignet? - Spekulative Investoren

Welche Rendite anpeilen? - bis zu 50 Prozent p.a. und mehr

Risikoklasse: Hoch, weil das Papier einen Hebel besitzt

Anteil im spekulativen Depot: 2 Prozent

Bonus Cap Zertifikat auf den EuroStoxx 50* - ISIN: DE000KE6UNF8

Für wen geeignet? - Chancenorientierte Langfrist-Investoren

Welche Rendite anpeilen? - 5 bis 6 Prozent p.a.

Risikoklasse: moderat, weil ein Sicherheitspuffer gegen fallende Kurse in Höhe von 22 Prozent und ein Abgeld in Höhe von fast 5 Prozent existiert

Anteil im Starterdepot: 4 Prozent

