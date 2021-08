Nachhaltig investieren mit hohen Gewinnchancen

06.08.2021, 18:23 Uhr

Der Klimawandel stellt eine Bedrohung für Umwelt sowie Menschen dar und zählt zu den größten Herausforderungen der Zukunft. JPMorgan hat einen ETF aufgelegt, mit dem Anleger die daraus resultierenden Risiken für ihr Depot verringern können.

Nachhaltige Geldanlage hatte lange Zeit das Klischee, nur durchwachsene Renditechancen zu bieten. Wie inzwischen zahlreiche Studien zeigen, ist das Gegenteil der Fall und überdurchschnittliche Gewinne sind keine Seltenheit. Befeuert wird der Trend von der Politik: Europa soll bis zum Jahr 2050 klimaneutral sein, Deutschland bereits fünf Jahre früher. Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg.

Um die Risiken des Klimawandels im Depot zu verringern, hat JPMorgan den JPMorgan Carbon Transition Global Equity SICAV ETF (ISIN: IE00BMDWYZ92) aufgelegt. Der Basisindex weist eine um mindestens 30 Prozent geringere Kohlenstoffintensität auf als der MSCI World Index. Anleger steigen so bequem in Unternehmen ein, die in ihrem Sektor am besten für den Übergang in eine kohlenstoffarme Zukunft positioniert sind.

Dabei erfolgt die Aktienselektion über einen dreistufigen Prozess, bei dem Reputationsrisiken ebenso berücksichtigt werden wie der Verbrauch von Ressourcen sowie das Emissionsmanagement. Der ETF wird mit einer Gesamtkostenquote von 0,19 Prozent pro Jahr angeboten. Von den rund 400 Positionen entfallen etwa 70 Prozent auf Nordamerika. Schwergewichte im ETF sind Apple, Microsoft, Alphabet und Amazon. Im November erfolgte der Start auf Xetra, seitdem legte der Kurs um rund 25 Prozent zu.