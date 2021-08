Megatrend Gesundheit: Boom-Branche für Anleger

13.08.2021, 16:41 Uhr

Für RNA-Impfstoffe kam mit der Corona-Pandemie der Durchbruch, die Kurse von Moderna und Biontech sind nicht zu bremsen. Doch nicht nur die Behandlungsmethoden verändern sich, auch die zunehmende Verschmelzung von Digitalisierung und Gesundheit eröffnet neue Chancen. Mit neuen Anlagestrategien können Anleger davon profitieren.

Nur wenige Megatrends der Zukunft sind so aussichtsreich wie der Bedarf an Produkten und Dienstleistungen rund um die Gesundheit. Drei Faktoren sind entscheidend: In den Schwellenländern wächst der Wohlstand und damit auch die Nachfrage nach einer besseren medizinischen Versorgung. In der Folge werden die Menschen immer älter und brauchen eine entsprechende Versorgung. Die wachsende Weltbevölkerung verstärkt den Trend zusätzlich.

Bereits vor Corona profitierten Unternehmen in dem Sektor von hohen Wachstumsperspektiven, die Pandemie hat den Trend noch einmal beschleunigt. In den skandinavischen Ländern sind telemedizinische Leistungen bereits Normalität und auch in den anderen Industrienationen steigen sowohl das Angebot wie auch die Nachfrage kräftig an. In Deutschland könnte sich nahezu jeder Zweite einen virtuellen Arztbesuch vorstellen, 2019 nutzten diese Möglichkeit nur fünf Prozent. Schätzungen zufolge steigt das Marktvolumen für Telemedizin und Produkte im Gesundheitsbereich allein in Europa bis 2025 auf 232 Mrd. Euro.

BioNTech Sp ADS 321,50 EUR - Aktuelles Chart Zeitraum 1 Jahr 17:12 Uhr Xetra BioNTech Sp ADS Aktie Hoch 371,50 Zwischenwert Hoch / Mittel 296,03 Mittel 220,56 Zwischenwert Mittel / Tief 145,09 Tief 69,62 Jan '21 Apr '21 Jul '21 MEHR ZU AktienMEHR ZU BÖRSE & MÄRKTE

Gerade erst am Anfang stehen zudem moderne Behandlungsmethoden. Zwar forschen Wissenschaftler bereits seit den 1990er-Jahren an der RNA-basierten Immuntherapie. Aber erst mit dem Corona-Virus gelang der Durchbruch. Weitere Immuntherapien gegen Krebs und andere bisher unheilbare Krankheiten dürften bald folgen. Klassische Branchenindizes wirken als Investmentansatz allerdings ebenso veraltet wie die alte Schulmedizin. Megatrend-Indizes, die über ETFs auf die aussichtsreisten Unternehmen investierbar werden, sind als moderne Anlagestrategien das Mittel der Wahl.

Wir haben daher 2 Produkte aus dem Gesundheitssektor auf unsere interne Watchlist gelegt, den iShares Healthcare Innovation ETF (ISIN: IE00BYZK4776) und der BGF World Healthscience Fund (ISIN: LU0122379950). Der zuletzt genannte Fonds will seine Rendite durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen maximieren. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 Prozent seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen an, die hauptsächlich in den Bereichen Gesundheit, Pharmazeutik, Medizintechnologie und medizinischer Versorgung sowie in der Entwicklung der Biotechnologie tätig sind.

Der Fonds hat seit einem Jahr eine Performance von rund 18 und seit 3 Jahren ein von 47 Prozent erzielen können. Der ausgewählte ETF schaffte in den vergangenen 12 Monaten einen Wertzuwachs von 23 Prozent und in den vergangenen 3 Jahren einen Zuwachs von ebenfalls 47 Prozent. Der Schwerpunkt des ETFs sind US-Gesundheits-Aktien, die 70 Prozent des ETFs ausmachen, gefolgt von Korea und der Schweiz.

Details zu den beiden Produkten

iShares Healthcare Innovation ETF - ISIN: IE00BYZK4776

Für wen geeignet? - Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? - 10 bis 15 Prozent im Jahr

Risikoklasse: mittel bis defensiv

Gebühren: 0,4 Prozent (Gesamtkostenquote)

BGF World Healthscience Fund - ISIN: LU0122379950

Für wen geeignet? - Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? - 10 bis 15 Prozent im Jahr

Risikoklasse: mittel bis defensiv

Maximaler Ausgabeaufschlag: 5 Prozent

Laufende Gebühren: 1,8 Prozent (Gesamtkostenquote)