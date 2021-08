Neue China-Investments – auf Wachstumstreiber setzen

19.08.2021, 18:14 Uhr

In den vergangenen Monaten ist China durch Regulierungen und wirtschaftliche Einschränkungen aufgefallen. Die Euphorie und die Börsenkurse fielen, bieten aber auf dem aktuellen Niveau auch Gewinnmöglichkeiten, die wir im Chancendepot nutzen wollen.

Der chinesische Aktienmarkt hatte in den vergangenen Wochen turbulente Zeiten erlebt. Vor allem die Technologie-Branche hat gelitten, weil sie von den chinesischen Behörden unter die Lupe genommen wurde. Börsengänge mussten abgesagt werden, Firmen wurden sogar zerschlagen und die Krypto-Miningindustrie beschnitten. Der meist unregulierte Teil der chinesischen Wirtschaft soll nun stärker reglementiert werden und an Standards wie sie im Westen existieren, angepasst werden. China will stärker denn je ein bedeutender Wachstumsmotor der Weltwirtschaft werden, vor allem der chinesische Konsum dürfte vermutlich noch lange kräftig wachsen und stark zum Welt-BIP beitragen.

Während die Regulierung langfristig den Unternehmen und den Anlegern helfen dürfte, bleibt der Handelskonflikt mit den USA ein Risikofaktor. Allerdings ist der aktuelle Einfluss noch moderat, weil die Exporte nur einen geringen Teil des Bruttoinlandsprodukts ausmachen. Eines zeigt der Handelskonflikt aber auch: China möchte sich noch unabhängiger von den USA aufstellen, insbesondere bei den strategisch bedeutenden Gütern wie etwa Halbleiter, die man jetzt hauptsächlich im Land produzieren will.

Hang Seng China Enterprises Index 8.916,02 -11,28% Aktuelles Chart Zeitraum 1 Jahr 18:08 Uhr HangSeng Ind Hang Seng China Enterprises Index Index Hoch 12.228,63 Zwischenwert Hoch / Mittel 11.391,37 Mittel 10.554,11 Zwischenwert Mittel / Tief 9.716,84 Tief 8.879,58 Okt '20 Jan '21 Apr '21 Jul '21 MEHR ZU IndizesMEHR ZU BÖRSE & MÄRKTE

Daher werden in China beheimatete Unternehmen bevorzugt. Trotz der Handelseinschränkungen hat sich der chinesische Export prächtig entwickelt. Die Corona-Krise hat die chinesische Wirtschaft nicht so stark getroffen wie andere Länder. Allerdings will sich China auch unabhängiger von Importen aufstellen. Dies gilt vor allem bei strategischen Gütern wie Chips, bei denen ein starkes Interesse am Aufbau eines lokalen Chip-Industrie besteht. Chinesische Kunden, die diese Elemente für ihre Produkte benötigen, würden aus Sicherheitsgründen lokale Lieferanten bevorzugen, wenn die Qualität ansprechend ist.

Chinesische Produktionsstätten beliefern jetzt auch die Welt, nicht nur den Heimatmarkt. Tesla zum Beispiel baute letztes Jahr seine weltweit größte Fabrik in Shanghai und exportiert nun Autos aus China nach Europa. Dies spiegelt Chinas hohe Wettbewerbsfähigkeit in der Produktherstellung wider. Das Land ist u. E. gut aufgestellt, weshalb wir mit zwei Themenzertifikaten am dortigen Aufschwung beteiligt sein wollen.

Einerseits mit einem Papier, bei dem der Schwerpunkt auf den chinesischen Internetsektor* gelegt wurde (ISIN: DE000VP6CJ59). Die Managementgebühr beträgt 0,9 Prozent und wir nehmen das Papier zu einem Anteil von 5 Prozent im Chancendepot auf. Dort nehmen wir auch ein China-Strategiezertifikat* (ISIN: DE000VQ8SFS0) mit einem Anteil von 5 Prozent auf, für das nur chinesische A-Aktien ausgewählt werden, also Titel, die an Chinas Börsen gelistet sind und in Renminbi notieren.

Partizipationszertifikat auf Solactive China Internet Performance-Index* - ISIN: DE000VP6CJ59

Für wen geeignet? - Mittel- Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? - 15 Prozent und mehr im Jahr möglich

Risikoklasse: mittel bis offensiv

Management-Gebühr: 0,9 Prozent

Strategie-Zertifikat auf Vontobel China New Vision Index* - ISIN: DE000VQ8SFS0

Für wen geeignet? - Mittel- Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? - 15 Prozent und mehr im Jahr möglich

Risikoklasse: mittel bis offensiv

