Im Rekordfieber: Besser in DAX und EuroStoxx 50 investieren

25.08.2021, 17:42 Uhr

Von einem Ende der Ralley an den Börsen kann derzeit keine Rede sein. (Quelle: Foto von Brett Sayles von Pexels)

Die Aktienmarktrallye ist nicht zu übersehen und auch wir verdienen mit unseren Depots kräftig an dem Aufschwung. Mit Bonuszertifikaten wollen wir unsere Präsenz am Markt vorsichtig erhöhen und nehmen zwei dieser Papiere auf den DAX und den EuroStoxx 50 auf.

Die ersten Analysten nehmen nach der erfolgreichen Sommer-Quartalssaison ihre Ziele nach oben. Oft sind Anleger und Analysten zu Beginn eines Jahres sehr optimistisch und es folgen im Jahresverlauf häufig Gewinnrevisionen, nachdem Analysten gesehen haben, dass der Optimismus zu ausgeprägt war. In den vergangenen Monaten jedoch wurden die Gewinnprognosen für das Jahr 2021 sowie für 2022 und 2023 sogar nach oben revidiert.

Lieferengpässe haben sich bei den Unternehmen kaum ausgewirkt, im Gegenteil viele Firmen konnten ihre Margen erhöhen und ihre Profitabilität steigern. Doch es ist nicht alles rosig, obwohl die Indizes in den USA, aber auch hierzulande von einem Rekordhoch zum nächsten eilen. In zahlreichen Ländern sind Unternehmenssteuerreformen geplant, die künftig eine stärkere Belastung der Unternehmen zur Folge haben dürften. Außerdem zieht China seinen Technologiefirmen die Zügel an hat seine geldpolitische Unterstützung eingeschränkt.

DAX 15.860,66 +21,43% Aktuelles Chart Zeitraum 1 Jahr 17:55 Uhr XETRA-ETF DAX Index Hoch 15.977,44 Zwischenwert Hoch / Mittel 14.872,20 Mittel 13.766,96 Zwischenwert Mittel / Tief 12.661,72 Tief 11.556,48 Okt '20 Jan '21 Apr '21 Jul '21 MEHR ZU IndizesMEHR ZU BÖRSE & MÄRKTE

Auch in den USA dürfte die Geldpolitik nicht mehr ganz so locker bleiben wie noch während der Corona-Krise, versiegen wird der Geldstrom der US-Notenbank Fed aber auch nicht. In Europa wird es dazu ohnehin nicht kommen, das hat die EZB mehrfach betont. Sie wird vermutlich länger als die Fed auf dem geldpolitischen Gaspedal bleiben.

Wir nehmen daher zwei Bonus Cap-Papiere auf die zwei führenden europäischen Indizes auf: den DAX und den EuroStoxx 50. Sie profitieren besonders stark von seitwärts bis leicht steigenden Kursen. Eine Alternative für ETF-Anleger ist der iShares Core DAX-ETF (ISIN: DE0005933931), der in diesem Jahr um 15,5 Prozent zugelegt hat. Ein anderes attraktives Investment ist der Fidelity Europe Quality Income-ETF (IE00BYSX4283), den wir bereits im Starter-Depot im Februar aufgenommen haben. Seitdem hat das Papier satte 20 Prozent zugelegt.

Bonus Cap Zertifikat auf den DAX*: ISIN: DE000PF9MFN3

Für wen geeignet? - Chancenorientierte Langfrist-Investoren

Welche Rendite anpeilen? – knapp 8 Prozent p.a.

Risikoklasse: Moderat

Anteil im Chancendepot: 5 Prozent

Bonus Cap Zertifikat auf den EuroStoxx 50*: ISIN: DE000PH28L17

Für wen geeignet? – Mittel- bis Langfrist-Investoren

Welche Rendite anpeilen? - 8 Prozent p.a.

Risikoklasse: Moderat

Anteil im Starterdepot: 10 Prozent

