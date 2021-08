Jetzt checken: Das bessere Nasdaq-Investment

27.08.2021, 11:20 Uhr

Die US-Wirtschaft kommt ins Stocken und die Wirtschaftsindikatoren zeichnen ein getrübtes Bild der Konjunktur. Viel dürfte von der heutigen Rede von US-Notenbankchef Powell abhängen, weshalb wir uns vorsichtig positionieren, mit einem Nasdaq-Investment in das Chancen-Depot.

Die aktuelle Rekordjagd an den US-Aktienbörsen ist wenig durch fundamentale Konjunkturdaten gestützt, sondern vor allem aufgrund der erfolgreichen Quartalssaison. Die Ertragslage zeigt: Unternehmen nutzen die Pandemie, um produktiver zu werden und gehen geschickt mit den Lieferunterbrechungen um. Doch ein Teil dieser positiven Nachrichten steckt bereits in den rekordhohen Kursen.

In Zukunft dürfte klar werden, dass das US-Wirtschaftswachstum mehr oder weniger auf einem Plateau gelandet ist, da die Delta-Variante die Wiedereröffnungspläne verhindert und Probleme in der Lieferkette die Produktion einschränken. Die Nachrichten aus der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt, China, waren zuletzt sogar noch schlechter. Ein Warnsignal ist die koreanische Notenbank, die als erste große Zentralbank in Asien damit begonnen hat, die Leitzinsen um einen Viertelpunkt zu erhöhen.

Vor diesem Hintergrund eines bereits stark gestiegenen US-Aktienmarkts sowie der Sorgen um das weltweite Wachstum können taktische Investments lohnenswert sein. Das bedeutet, an steigenden Kursen zu verdienen, aber einen Puffer zu haben, um noch eine positive Rendite zu erzielen, sollten die Kurse seitwärts laufen oder leicht fallen. Das lässt sich mit einem Bonus Cap Zertifikat auf den Nasdaq 100* hervorragend umsetzten.

Wir nehmen daher das Bonus Cap Zertifikat* (ISIN: DE000PH277K8) auf den Nasdaq 100 in das Chancen-Depot auf. Die Bonusrendite beträgt 9,6 Prozent im Jahr, und wird erzielt, wenn der Nasdaq 100 während der Laufzeit bis zum September 2022 um nicht mehr als 21 Prozent fällt. Das Aufgeld ist mit 0,5 Prozent moderat, was ein attraktives Chance-Risikoprofil widerspiegelt. ETF-Anleger haben auf US-Indizes zahlreiche Alternativen wie etwa den nachhaltigen Fidelity-ETF Sustainable Research Enhanced US Equity (ISIN: IE00BKSBGS44) oder den breit aufgestellten iShares MSCI USA-ETF (ISIN: IE00B52SFT06). Beide ETFs sind auf unserer internen Watchlist.

Bonus Cap Zertifikat auf den Nasdaq 100* - ISIN: DE000PH277K8

Für wen geeignet? - Chancenorientierte Langfrist-Investoren

Welche Rendite anpeilen? – knapp 10 Prozent jährlich

Risikoklasse: Moderat

Anteil im Chancen-Depot: 5 Prozent

