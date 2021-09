Rendite ohne Reue

01.09.2021, 16:23 Uhr

Nach institutionellen Investoren setzen nun auch immer mehr Privatanleger auf nachhaltige und ökologische Investments. Dabei haben viele von ihnen jedoch die Sorge, dass darunter die Rendite leiden könnte. Immer mehr Untersuchungen legen aber nahe, dass Anleger bei diesem Investmentcredo nicht auf attraktive Wertentwicklungen verzichten müssen.

Nachhaltigkeit ist für viele Länder und Kommunen seit Jahren ein großes Thema. So hat Paris schon 2017 angekündigt, dass ab dem Jahr 2030 keine Benziner mehr in der Hauptstadt Frankreichs fahren dürfen. Außerdem wurde entschieden, Dieselfahrzeuge bereits bis zum Jahr 2024 zu verbannen. Damit setzt Paris verstärkt auf Nachhaltigkeit mit dem Ziel, mittel- und langfristig eine CO2-neutrale Stadt zu werden.

Beim nachhaltigen Investieren soll dieses Ziel unter anderen auch erreicht werden. Dabei berücksichtigen Anbieter von entsprechenden ETFs oder Fonds sogenannte ESG-Kriterien, um sicherzustellen, dass tatsächlich nachhaltig investiert wird. Das Buchstabenkürzel steht für Environment (Umwelt), Social (Soziales) und Governance (Unternehmensführung). Bevor die genannten Kriterien angewendet werden, schließen die Finanzprofis anhand von Ausschlusskriterien Unternehmen aus, die beispielsweise Waffen herstellen, oder im Bereich Tabak oder Alkohol aktiv sind. Anschließend wird überprüft, ob die Unternehmen ökologische und soziale Standards einhalten, ihre Mitarbeiter gut behandeln und ihre Lieferkette kontrollieren, beispielsweise um Kinderarbeit zu verhindern.

Anleger sollten bei der Auswahl von nachhaltigen Investments auf diese Kriterien achten, aber auch auf klassische Anlagekriterien wie Rendite, Sicherheit und Verfügbarkeit. Zusammen mit der Nachhaltigkeit bilden sie die Bewertung einer Kapitalanlage die entscheidenden Auswahlkriterien.

Wie zahlreiche Fonds und ETFs gezeigt haben, brauchen Anleger bei den genannten Kriterien keine Sorge vor einer Underperformance aufgrund des Nachhaltigkeitsaspektes befürchten. Auch die Anbieter von nachhaltigen Finanzprodukten haben sich Renditeziele auf die Fahnen geschrieben. So verfolgt Fidelity ein klares Renditeziel mit ihren Nachhaltigkeits-ETFs, nämlich den entsprechenden breiten Markt um 1 Prozent pro Jahr zu schlagen.

Wir haben uns zwei ETFs auf die Watchlist gelegt, die wir beobachten, um vom Trend zu verstärkter Nachhaltigkeit zu profitieren. Dazu zählt der iShares MSCI World Paris-Aligned Climate-ETF (ISIN: IE00BMXC7W70), der in Unternehmen aus Industrieländern investiert, die ihre Kohlenstoffemissionen im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen reduzieren wollen. Der zweite ETF von Fidelity hat seinen Schwerpunkt auf Europa gelegt: Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity (ISIN: IE00BKSBGT50). Die Performance kann sich in beiden Produkten sehen lassen. Der Europa-ETF von Fidelity hat dieses Jahr eine Performance von mehr als 21 Prozent erzielt und der iShares Klima-ETF hat in den vergangenen 3 Monaten mehr als 11 Prozent an Rendite erwirtschaftet.