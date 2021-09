Comeback der Edelmetalle – mit besseren Investments

03.09.2021, 16:07 Uhr

An den Aktienmärkten wird seit Monaten das Ende der Corona-Krise gespielt und vor allem die US-Indizes eilen von einem Rekord zum nächsten. Auch der Ölpreis legte kräftig zu, Aluminium erreichte sogar ein neues Rekordhoch. Können nun auch Edelmetalle eine Rally starten?

Die aktuelle Situation bei zahlreichen Rohstoffen ist schnell beschrieben: eine hohe Nachfrage trifft nur auf ein begrenztes Angebot. Überall dort, wo die Corona-Krise eingedämmt wird und die Weltwirtschaft wieder an Schwung gewinnt, zieht der Verbrauch kräftig an. Die zwischenzeitliche Rally bei Bauholz bereitete nicht nur Hausbauern schlaflose Nächte. Auch an der Zapfsäule müssen Autofahrer wieder deutlich mehr bezahlen als im Vorjahr.

Seit einem Jahr ist Öl der Nordseesorte Brent um fast 70 Prozent gestiegen. Die Preise für Benzin und Diesel kletterten seit Ende Dezember um rund 25 Prozent, wobei die Mehrwertsteuer sowie die neue CO2-Bepreisung den Effekt verstärkten. Für den breit aufgestellten Rohstoff-Index Bloomberg Commodity Index ging es seit einem Jahr um mehr als 30 Prozent aufwärts.

Gold 1.826,37 USD -5,53%

Hingegen haben die Edelmetalle bisher kaum auf die Preisrally in anderen Bereichen reagiert. Der entsprechende Index büßte in den vergangenen 12 Monaten sogar fast 10 Prozent ein. Lediglich Palladium sticht mit einem Plus von fast 10 Prozent hervor. Anfang Mai kostete die Feinunze sogar erstmals mehr als 3.000 Dollar, bevor im Zuge der jüngsten Edelmetallschwäche der Kurs unter Druck kam. „Anders als Gold ist Palladium stark in den Wirtschaftskreislauf eingebunden. Etwa 85 Prozent der Nachfrage ist der Automobilindustrie zuzurechnen“, erklärt Gil Shapira, Chef-Stratege beim Broker eToro.

Allerdings stockte zuletzt die Produktion wegen fehlender Chips. „Mit den strengeren Emissionsvorschriften in China und Europa ist aber eine höhere Palladiumbeladung in Katalysatoren notwendig, die Nachfrage bleibt daher robust“, meint Funda Sertkaya, Geschäftsführerin beim Edelmetallhändler Ophirum. Auch wegen der eingeschränkten Minenproduktion wird der Palladiummarkt in diesem Jahr wohl erneut ein Angebotsdefizit aufweisen, was den Preis tendenziell stützen dürfte.

Für Anleger, die auf Nachholeffekte bei Edelmetallen setzen möchten, gibt es verschiedene Alternativen. Wir haben für die zu betreuenden Depots zwei Produkte zu unserer Watchlist hinzugefügt. Zum einen ist es der langfristig ausgerichtete iShares Physical Gold ETC (ISIN: IE00B4ND3602), der wie der Name bereits sagt, nur in physisch lieferbares Gold investiert. 100 Prozent der Barren erfüllen die international anerkannten verantwortungsvollen Goldstandards. Für ein kurzfristiges Investment ist der moderat gehebelte Open-End Gold-Turbo* (ISIN: DE000KB166E7) der Citigroup geeignet. Der Hebel ist mit rund 9 moderat.

