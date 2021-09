Roku – Streaming-Dienste nehmen Fahrt auf

08.09.2021, 08:41 Uhr

Mit Roku tritt einer weiterer Streamingdienstleister in den deutschen Markt ein. Wir zeigen Ihnen eine interessante Anlagechance dazu. (Quelle: Foto von cottonbro von Pexels)

September ist eigentlich einer der schwächeren Börsenmonate, aber derzeit bleiben die belastenden Themen nicht haften – ein positives Signal für die Aktienmärkte. Die Titel der Streaming-Dienste kommen wieder in Schwung.

Der S&P 500 ist in diesem Jahr um 21 Prozent gestiegen. Ein rasantes Tempo, von dem Anleger erwarten, dass es sich so nicht fortsetzt – aber genau das könnte passieren, wie ein Blick auf den US-Arbeitsmarkt zeigt.

Ende der vergangenen Woche gab das Arbeitsministerium bekannt, dass die Wirtschaft im August 235.000 neue Arbeitsplätze geschaffen hat - weit weniger als die von Ökonomen prognostizierten 750.000. Doch Aktienanleger bleiben gelassen und vertrauen auf eine wirtschaftliche Erholung. Im April enttäuschte der Arbeitsmarkt schon einmal, doch über die Sommermonate gab es zahlreiche Neueinstellungen, die den schwachen April wieder ausgeglichen haben. Das könnte im September und Oktober ebenfalls passieren, auch weil die Staatshilfen für die Corona-Auswirkungen auslaufen.

Hinzu kommt, dass es Anzeichen dafür gibt, dass die Delta-Variante in einigen Teilen der USA ihren Höchststand erreicht hat oder zumindest nah daran ist, weshalb der Markt auch über die Beschäftigungszahlen vom August hinwegsieht - vor allem, da dies bedeutet, dass die US-Notenbank ihr Anleihekaufprogramm in naher Zukunft wahrscheinlich nicht reduzieren wird.

Roku-A 288,15 EUR

Die Gewinner für den Rest des Jahres könnten die zuletzt wieder gestiegenen Tech-Aktien sein. Eine interessante Einzelstory aus dem Segment bietet Roku. Der US-Fernseh-Ausrüster will noch in diesem Jahr seinen Streaming-Player in Deutschland einführen: „Es gibt eine sehr große, dauerhafte Verschiebung hin zum Streaming - das ist ein Trend, der im letzten Jahr durch die Pandemie beschleunigt wurde“, sagte der für die internationale Expansion zuständige Roku-Manager Arthur van Rest.

Mit Hilfe des Roku-Players können unter anderem audiovisuelle Inhalte über einen Fernseher gestreamt werden. In Deutschland sollen neben den Inhalten der Branchengrößen Netflix, Amazon Prime und Disney+ vor allem Inhalte lokaler Anbieter wie Seven.One, RTL Deutschland und Sky über die Player angeboten werden. Preisdetails sind bislang aber noch nicht bekannt.

Als Alternative können Anleger auch einen moderat gehebelten Optionsschein auf Roku* für ein kurz- mittelfristiges Engagement erwerben. Das Papier mit der ISIN DE000HR7A1U2 hat einen moderaten Hebel von rund 3 und läuft bis zum März 2022.

HVB Call Optionsschein auf die Aktie der Roku Inc.* - ISIN DE000HR7A1U2

