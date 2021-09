Bundestagswahl und Biontech – verkehrte Welt am Aktienmarkt

26.09.2021, 09:30 Uhr

Zur Bundestagswahl kehren sich die Vorzeichen am Aktienmarkt um. Volatile Einzelaktien rücken in den Hintergrund, dafür zeigt sich der gesamte Aktienmarkt nervös. Ampel, Jamaica oder rot-grün-rot hinterlassen bereits ihre Spuren.

Manchmal kommt zu Wahlzeiten alles zusammen. In den USA tut sich ein Haushaltsloch auf, die Notenbank spricht und in China droht, ein Immobiliengigant umzufallen. So fällt der DAX erst einmal 800 Punkte beinahe am Stück um direkt danach 700 Zähler aufzuholen. „Eine Volatilität wie in den vergangenen 10 Tagen vor der Bundestagswahl hat man beim DAX lange nicht gesehen“, erläutert Jürgen Molnar, Kapitalmarktexperte beim Broker Robomarkets. Erstaunlich ist dies, da sich über den Sommer die Vola eher bei Biontech, Varta sowie Wasserstoffaktien oder Titeln aus dem Bereich der E-Mobilität abgespielt hatte. Bei S&P 500 war ebenso wie beim DAX für aktive Anleger eher wenig zu holen.

Nun kommen mehrere Dinge zusammen, primär natürlich China. „Eine weltweite Finanzkrise kann eine mögliche Evergrande Pleite nicht auslösen. Die Schulden der amerikanischen Hausbesitzer waren damals mit Hilfe der Subprimeanleihen über die ganze Welt gestreut bis in die Kreditportfolios deutscher Landesbanken. Hier liegen sie zu 90 Prozent bei chinesischen Staatsbanken“, sagt Ingo Beyer von Morgenstern von Qilin Capital, Researchpartner für den ACATIS Qilin Marco Polo Asien Fonds. „Die Abkühlung des Immobilienmarktes ist von der chinesischen Staatsführung durchaus gewollt. Eine Insolvenz von Evergrande wird man womöglich auch in Kauf nehmen“, so der Analyst.

DAX 15.531,75 +23,20% Aktuelles Chart Zeitraum 1 Jahr 24.09.2021 XETRA-ETF DAX Index Hoch 15.977,44 Zwischenwert Hoch / Mittel 14.872,20 Mittel 13.766,96 Zwischenwert Mittel / Tief 12.661,72 Tief 11.556,48 Okt '20 Jan '21 Apr '21 Jul '21 MEHR ZU IndizesMEHR ZU BÖRSE & MÄRKTE

Als zweiten Punkt sichern sich gerade in Deutschland Pensionskassen, Vermögensverwalter und aktive Fondsmanager gegen den Super-GAU rot-grün-rot ab. „Sollte in den ersten Tagen nach der Wahl Jamaika oder eine Ampel sich als realistisch herausstellen, könnte im DAX eine sogenannte Eindeckungsrally stattfinden“, meint Ricardo Evangelista, Senior Analyst bei ActivTrades. Aber es dürfte schwierig werden, die DAX-Leistung der nächsten Wochen allein auf die Wahl zu schieben oder damit in Zusammenhang zu bringen.

Denn zufälligerweise wählt man in Deutschland stets im September und der Monat ist nun einmal der schwächste an der Börse. Während es in den letzten Jahresmonaten eher aufwärts geht. Eine Auswertung beim Aktienbroker eToro unterstreicht, dass gerade im September und Oktober die Volatilität auf Indexebene besonders erhöht ist.

Zufall 2021 – die Woche vor der Bundestagswahl lag die Vola ebenso wie viele Stimmungsdaten auf einem Angst-Level wie zuletzt vor der Abwahl von Donald Trump und damit vor der Wahl in den USA. Noch im Juli war große Euphorie an den US-Märkten und auch beim DAX gab es weit mehr Optimismus. „Die Volatilität war niedrig und Anleger mussten schon auf Aktien wie Biontech oder andere Aktien vom Schlag der Impfstoff-Aktien ausweichen, um richtige Volatilitätsprämien zu finden“, erklärt Gil Shapira, Chefstratege bei eToro.

Insgesamt neigen Investoren nach den Lehren aus Brexit und erster Trump-Wahl offenbar dazu, sich gegen extreme Wahlausgänge abzusichern. Geht dann alles gut, wirkt dies dann sogar beflügelnd für die Märkte. „Aktienmärkte steigen häufig entlang einer Mauer der Angst“, ergänzt Robomarkets-Experte Molnar. So sollten Anleger am besten dann hellhörig werden, wenn genau diese Angst fehlt. Als Fels in der Brandung hat sich in diesem Jahr der Fidelity Europe Quality Income-ETF (ISIN: IE00BYSX4283) erwiesen, den wir Anfang Februar in das Starter-Depot aufgenommen haben und der seitdem rund 17 Prozent zugelegt hat. Auch in nervösen Marktphasen hat sich der ETF prächtig entwickelt und das Depot stabilisiert. Die Renditeentwicklung war vergleichsweise konstant, weshalb es sich auch für die Zeit nach der Bundestagswahl eignet - wenn die Koalitionsfrage neue Nervosität aufwirft.

