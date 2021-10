Netflix will "daddelnd" wachsen – Aktie auf Rekordhoch

01.10.2021, 16:56 Uhr

Der US-Videostreaming-Riese Netflix denkt über sein klassisches Kerngeschäft hinaus: Das Unternehmen forciert den Einstieg in den Videospiele-Markt. Eine erste Übernahme ist getätigt und Aktionäre jubeln.

Im Videostreaming-Markt ist Netflix der Pionier, aber die Konkurrenz um Apple, Amazon und Disney wächst und wird härter. Netflix schaut sich daher auch nach anderen Geschäften um und ist im Videospiele-Bereich fündig geworden.

Wie Netflix mitteilte, hat man das Entwicklerstudio Night School geschluckt. Night School wurde 2014 gegründet und ist vor allem für sein Debütspiel "Oxenfree" bekannt. Zum Kaufpreis nannte der US-Konzern keine Details, machte aber deutlich, dass Videospiele ein aussichtsreicher Bereich für Wachstum sei.

Erst im Sommer hatte Netflix bereits für die Führung des Bereichs den Branchenveteranen Mike Verdu verpflichtet. Verdu hatte zuvor etwa für den großen Spielekonzern Electronic Arts (EA) gearbeitet. EA ist vor allem für seine Sportsimulationen bekannt. Unklar ist momentan aber noch, wann Netflix sein Spieleangebot endgültig an den Start bringen will.

Netflix 523,00 EUR +21,43% Aktuelles Chart Zeitraum 1 Jahr 17:29 Uhr Xetra Netflix Aktie Hoch 529,20 Zwischenwert Hoch / Mittel 496,05 Mittel 462,90 Zwischenwert Mittel / Tief 429,75 Tief 396,60 Jan '21 Apr '21 Jul '21 Okt '21 MEHR ZU AktienMEHR ZU BÖRSE & MÄRKTE



Die Aktie von Netflix hat sich in diesem Jahr wie viele andere Technologie-Aktien schwergetan, aber seit August einen fast unbemerkten, aber rasanten Kursaufschwung erlebt. Der Titel steht seit dem Eintritt von vielen Wettbewerbern in den Streaming-Markt nicht mehr ganz im Fokus der Tech-Investoren. Doch nach fast 20 Prozent Kursgewinn seit dem Tief im August und einem neuen Rekordhoch bei 619 Dollar steht der Titel wieder im Fokus.

Für Anleger bieten sich unterschiedliche Strategien an. Der zweifach gehebelte Turbo-Long auf Netflix mit der ISIN DE000KA7WA17 (Citigroup) bringt etwas mehr Pep ins Depot als die Aktie selbst, bei moderatem Risiko. Eine attraktive Seitwärtsrendite bietet das Discountzertifikat mit der ISIN DE000SD3NL81 (Société Générale). Anleger steigen im Vergleich zu einem Aktienkauf 10 Prozent günstiger ein und erzielen eine Maximalrendite von 20 Prozent jährlich, wenn die Netflix-Aktie im März 2022 mindestens bei 600 Dollar notiert.

Eine Alternative zu einem direkten Investment in die Netflix-Aktie ist ein Sektor-Investment via ETF oder Fonds, in dem die Aktie von Netflix enthalten ist. Zwar ist der Investmenterfolg nicht mehr nur von Netflix abhängig, dafür ist das Risiko auf mehrere Tech-Aktien verteilt. So wie bei dem hier bereits vorgestellten Fidelity-Fonds, dem Global Technology Fonds A (ISIN: LU0099574567). Netflix macht derzeit einen Anteil von rund 1,8 Prozent aus. Größter Wert ist Google-Mutter Alphabet mit einem 3,8prozentigen Anteil.

Im Artikel genannte Produkte

* Den Basisprospekt sowie die endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf den weiterführenden Link zum Produkt beim jeweiligen Emittenten bei allen mit * gekennzeichneten Produkten. Beachten Sie auch folgenden weiteren Hinweis zu dieser Werbung: Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.