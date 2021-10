China, Renditeanstieg und Inflation – kommt jetzt der Crash?

06.10.2021, 10:54 Uhr

Es wird passend zur Jahreszeit ungemütlich an den Börsen. Zahlreiche Risikofaktoren belasten die Börsen, nicht nur der bekannte Crashmonat Oktober heizt die negative Stimmung an. Doch der Markt ist teilweise überverkauft und bietet daher ausgewählte Chancen.

Der September war für die Aktienmärkte bereits sehr schwach und sorgte an den Aktienmärkten für herbe Verluste. Der Trend hat sich zu Beginn des Crashmonats Oktober fortgesetzt. Vor allem aus China kommen schlechte Nachrichten. Der Strom musste in einigen Teilen des Landes rationiert werden, was das Wirtschaftswachstum verlangsamen dürfte.

Auch die drohende Insolvenz des Immobilienunternehmens Evergrande hat Anleger verunsichert. Daraus könnte ein Dominoeffekt entstehen, ein zweiter chinesischer Immobilienentwickler konnte bereits seine Anleihe ebenfalls nicht bedienen.

Ein weiterer Belastungsfaktor sind die gestiegenen Zinsen aufgrund einer anziehenden Inflation. Dahinter steht der Preisanstieg bei Öl und anderen Energierohstoffen wie etwas Gas. So hat der Anstieg der Gaspreise im Großbritannien bereits zu zahlreichen Konkursen im Energiesektor geführt.

Die hohen Energiepreise sind auch in den USA zu spüren. Die Gaspreise dort sind doppelt so hoch wie zu Beginn des Jahres. Die Energiepreisschocks schlagen sich auch in einer höheren Inflationsrate nieder. In der Eurozone stieg diese im September auf 3,4 Prozent, in USA lagen sie im August bei 4,3 Prozent.

Die nächsten Wochen dürften daher volatil werden, doch das bietet gleichzeitig Chancen, die wir im spekulativen und chancenorientierten Depot genutzt haben. Gleichzeitig setzen wir darauf, dass die chinesische Zentralbank mit geldpolitischen Maßnahmen gegensteuert, so wie sie es in der Vergangenheit schon so oft gezeigt hat. Übrigens handelt die Fed ähnlich, so dass auch von dieser Seite noch Überraschungen möglich sind.

Bonus Cap Zertifikat auf den DAX* (ISIN: DE000SF32F26)

Für wen geeignet? – Mittel-Langfristanleger

Welche Rendite anpeilen? – 5-10 Prozent im Jahr

Risikoklasse: mittel

Nasdaq-Inline-Optionsschein* (ISIN: DE000SF5BPP5)

Für wen geeignet? – Kurz-Mittelfristanleger

Welche Rendite anpeilen? – bis zu 195 Prozent im Jahr

Risikoklasse: hoch

Mini-Future-Bull auf den DAX (ISIN: DE000HR49PN2)

Für wen geeignet? – Kurz-Mittelfristanleger

Welche Rendite anpeilen? – 30-50 Prozent im Jahr

Risikoklasse: hoch

