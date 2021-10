Nach Corona ist vor Malaria – attraktive Geschäftsfelder in der Gesundheitsbranche

08.10.2021, 16:58 Uhr

Corona weicht allmählich aus dem Blickfeld der Investoren. Das heißt aber nicht, dass es keine attraktiven Bereiche mehr aus dem Gesundheitssektor gibt. Malaria-Impfstoffe könnten das nächste interessante Geschäftsfeld werden.

Die Weltgesundheitsorganisation hat diese Woche Geschichte geschrieben, indem sie einen lebensrettenden Malaria-Impfstoff für afrikanische Kinder empfohlen hat. Der Impfstoff trägt die wissenschaftliche Bezeichnung RTS,S und wird von GlaxoSmithKline unter dem Namen Mosquirix hergestellt und verkauft.

Es ist nicht nur der erste Impfstoff, der gegen Malaria zugelassen ist, sondern auch der erste Impfstoff gegen eine parasitäre Erkrankung des Menschen. RTS,S richtet sich gegen Plasmodium falciparum, die häufigste und tödlichste Form der Malaria, und wurde erstmals vor 30 Jahren getestet.

Die Krankheit hat in der Geschichte der Menschheit mehr Todesopfer gefordert als jede andere Krankheit, und noch immer sterben jedes Jahr fast eine halbe Million Menschen an ihr. RTS,S sah in frühen Tests vielversprechend aus und schützte 86 Prozent der Freiwilligen vor einer experimentellen Malariainfektion. Die Befürchtungen über Nebenwirkungen haben sich nicht bewahrheitet.

Mit 2,3 Millionen verabreichten Dosen ist das Sicherheitsprofil von RTS,S vergleichbar mit dem anderer weit verbreiteter Impfstoffe. Es wird zwar noch einige Zeit dauern, bis die Zahl der geretteten Menschenleben direkt gemessen werden kann, aber Modellstudien sagen voraus, dass der Impfstoff jährlich 4,3 Millionen Malariafälle verhindern und 22.000 Todesfälle verhindern wird.

Ein spezielles Malaria-Investment ist kaum zu tätigen, auch weil GlaxoSmithKline viele weitere Medikamente im Portfolio hat. Mit drei ausgewählten Produkten können Anleger breit gestreut auf den Gesundheitssektor setzen – die Performance ist ebenfalls sehr gesund.

Dazu zählen der iShares Healthcare Innovation ETF (ISIN: IE00BYZK4776), der BGF World Healthscience Fund (ISIN: LU0122379950) und der Fidelity Global Health Care Fund (ISIN: LU0261952419).





iShares Healthcare Innovation ETF - ISIN: IE00BYZK4776

Für wen geeignet? - Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? - 10 bis 15 Prozent im Jahr

Risikoklasse: mittel bis defensiv

Gebühren: 0,4 Prozent (Gesamtkostenquote)

BGF World Healthscience Fund - ISIN: LU0122379950

Für wen geeignet? - Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? - 10 bis 15 Prozent im Jahr

Risikoklasse: mittel bis defensiv

Maximaler Ausgabeaufschlag: 5 Prozent

Laufende Gebühren: 1,8 Prozent (Gesamtkostenquote)

Fidelity Global Health Care Fund - ISIN: LU0261952419

Für wen geeignet? - Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? - 10 bis 15 Prozent im Jahr

Risikoklasse: mittel bis defensiv

Maximaler Ausgabeaufschlag: 5,25 Prozent, bei der FIL Fondsbank GmbH reduziert sich der Ausgabeaufschlag um 50 Prozent auf 2,63 Prozent.

Verwaltungsgebühr: 1,5 Prozent

Laufende Gebühren: 1,9 Prozent

