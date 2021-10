Deutsche Industrie mit Einbruch – besser US-Techs kaufen

13.10.2021, 10:41 Uhr

Die Aktienmärkte sind nervös vor der anstehenden Berichtssaison, in der die börsennotierten Unternehmen über ihr abgelaufenes Geschäftsquartal berichten. Schwache Wirtschaftsdaten aus Deutschland belasten deutsche Aktien und lassen US-Technologiewerte relativ besser erscheinen. Wir kaufen ein attraktives Nasdaq-Papier für das Chancen-Depot.

Die deutsche Industrie hat im August den größten Auftragseinbruch seit April 2020 erlitten. Die Bestellungen der Unternehmen gingen um 7,7 Prozent im Vergleich zum Vormonat zurück – mehr als von Ökonomen mit gut zwei Prozent erwartet. Der Einbruch folgt auf sehr kräftige Anstiege in den Vormonaten Juli (+4,9 Prozent) und Juni (+4,6 Prozent), die auch durch Großaufträge im sonstigen Fahrzeugbau – etwa Flugzeuge, Schiffe und Züge – zustande kamen.

Gemessen am Februar 2020, dem Monat vor Beginn der Einschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie, liegen die Aufträge noch immer um 8,5 Prozent höher. Zum aktuellen Rückgang haben die Betriebsferien der Autobauer beigetragen, die in den August fielen, und der Materialmangel. Viele Unternehmen bestellten erst gar nicht, wenn sowieso klar sei, dass nicht geliefert werden könne.

Nasdaq 197,48 USD +56,42% Aktuelles Chart Zeitraum 1 Jahr 12.10.2021 NASDAQ Nasdaq Aktie Hoch 198,53 Zwischenwert Hoch / Mittel 179,14 Mittel 159,76 Zwischenwert Mittel / Tief 140,38 Tief 120,99 Jan '21 Apr '21 Jul '21 Okt '21 MEHR ZU AktienMEHR ZU BÖRSE & MÄRKTE



Auch in den USA zeigten die jüngsten Daten vom Arbeitsmarkt, dass noch nicht alles rund läuft. Hier lagen die im September geschaffenen Stellen deutlich unter den Erwartungen. Große US-Hightech-Aktien, wie sie etwa im Nasdaq gelistet sind, haben zwar dadurch gelitten, doch in einem schwachen Wirtschaftsumfeld haben sie sich in der Vergangenheit oft besser entwickelt als konjunktursensitive oder exportorientierte Aktien, wie sie im DAX häufig anzutreffen sind. Wir kaufen daher für das Chancen-Depot ein Bonus Cap Zertifikat auf den Nasdaq 100, der aktuell eine jährliche Renditechance von rund 10 Prozent bietet (ISIN: DE000SF296J9).

Eine Alternative zu einem US-Tech-Investment ist der ETF von iShares auf die Digitalisierung (ISIN: IE00BYZK4883). Hier sind nur Unternehmen enthalten, die digital fokussierte Dienstleistungen in Industrie- und Schwellenländern anbieten. Das Produkt hat eine moderate Gebühr (Gesamtkostenquote) in Höhe von 0,4 Prozent und notiert in Dollar. Der ETF ist physisch replizierend, hält also alle Titel tatsächlich im ETF. Die größten Positionen sind derzeit Datadog, Palo Alto Networls und Unity Software, wobei die Anteilsunterschiede in dem 210 Titel umfassenden ETF nicht sehr groß sind.

Im Fondsbereich ist Fidelity mit ihrem Global Technology Fund A (ISIN: LU0099574567) breiter im Tech-Sektor aufgestellt. Software, Hardware und Halbleiter sind in dem Fonds die dominierenden Branchen. Hier sind vor allem die großen Nasdaq-Werte drin. Microsoft (8 Prozent), Apple (5,8 Prozent) und Salesforce (4,1 Prozent) sind die größten Positionen im Index. Mit einem Plus von 24 Prozent in diesem Jahr hat der Fonds seinen Vergleichsmaßstab, den MSCI ACWI Information Technology, deutlich übertroffen (14,6 Prozent).

Bonus Cap Zertifikat auf den Nasdaq 100* - ISIN: DE000SF296J9

Für wen geeignet? - Chancenorientierte Langfrist-Investoren

Welche Rendite anpeilen? - Rund 10 Prozent jährlich

Risikoklasse: moderat

Anteil im Chancen-Depot: 10 Prozent

iShares Digitalisation ETF - ISIN: IE00BYZK4883

Für wen geeignet? - Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? - 10 bis 15 Prozent im Jahr

Risikoklasse: mittel

Gebühren: 0,4 Prozent (Gesamtkostenquote)

Global Technology Fund A - ISIN: LU0099574567

Für wen geeignet? - Langfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? - 10 bis 15 Prozent im Jahr

Risikoklasse: mittel bis offensiv

Maximaler Ausgabeaufschlag: 5,25 Prozent, bei der FIL Fondsbank GmbH reduziert sich der Ausgabeaufschlag um 50 Prozent auf 2,63 Prozent.

Verwaltungsgebühr: 1,5 Prozent

Laufende Gebühren: 1,9 Prozent

* Den Basisprospekt sowie die endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf den weiterführenden Link zum Produkt beim jeweiligen Emittenten bei allen mit * gekennzeichneten Produkten. Beachten Sie auch folgenden weiteren Hinweis zu dieser Werbung: Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.