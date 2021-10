Diese Länder profitieren vom Rohstoffboom – so lässt sich davon profitieren

18.10.2021, 10:33 Uhr

Die zuletzt kräftig gestiegenen Öl- und Gaspreise belasten Verbraucher und Wirtschaft hierzulande gleichermaßen. Doch zahlreiche Schwellenländer sind die Gewinner dieser Entwicklung und ein Investment in diese Regionen ist so einfach wie in den DAX.

Die Weltwirtschaft und insbesondere die Schwellenländer sind von der Corona-Krise hart getroffen worden, man denke nur an Brasilien. Da die meisten Schwellenländer Nettoexporteure von Rohstoffen sind, gehören sie nun aber zu den Profiteuren der Nach-Corona-Erholung im Rohstoffbereich. Ihre weitere wirtschaftliche Erholung hängt auch von der Entwicklung der Rohstoffpreise ab.

Davon profitieren aber auch zahlreiche andere Rohstoff-Unternehmen aus Schwellenländern, weil viele von ihnen als Zulieferer in der weltweiten Rohstoff-Lieferkette eine bedeutende Rolle spielen. Gleichzeitig helfen diesen Unternehmen die zuletzt gestiegenen globalen Investitionsausgaben. Das gilt vor allem für Unternehmen, die von höheren Rohstoffpreisen profitieren und für Firmen, die Handelswaren anstatt Dienstleistungen anbieten.

Auch die steigende Inflation könnte für Schwellenländerinvestments sprechen. Die Konsumentenpreise in den USA und Deutschland sind zuletzt auf das höchste Niveau seit Anfang der 1990er Jahre gestiegen. Inzwischen sind auch die Erzeugerpreise in den Schwellenländern kräftig gestiegen, allerdings mit unterschiedlichen Auswirkungen auf die Verbraucherpreise dort. Doch eine steigende Inflation kann auch positive Auswirkungen haben, weil sie ein Signal für ein starkes Wirtschaftswachstum ist, was wiederum den Aktien aus den Schwellenländern hilft.

Die Wirkung ist dann besonders groß, wenn Unternehmen bei steigenden Umsätzen höhere Gewinnmargen erzielen. Nachteilig wird die Inflation erst dann, wenn sie so hoch ist, dass sie das globale Wachstum abwürgt. Noch überwiegen die Vorteile, was an der positiven Gewinnentwicklung von Schwellenländerunternehmen sowie an den steigenden Aktienkursen dieser Firmen abzulesen ist.

Vor diesem Hintergrund haben wir uns entschlossen, den MSCI Emerging Markets Core-ETF von iShares in das Chancendepot mit einem Anteil von 5 Prozent aufzunehmen (ISIN: IE00BKM4GZ66). Neben China, Taiwan, Südkorea und Indien sind mit Brasilien, Russland und Südafrika auch klassische Rohstoffländer gut vertreten. Eine attraktive Schwellenländer-Alternative ist der Fidelity Emerging Markets Quality Income-ETF (ISIN: IE00BYSX4846), der den Fokus auf dividendenstarke, große und mittelgroße Unternehmen aus Schwellenländern hat.

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF - ISIN: IE00BKM4GZ66

Für wen geeignet? - Chancenorientierte Mittel- bis Langfristinvestoren

Welche Rendite anpeilen? - Bis zu 15 Prozent im Jahr, auch wenn mehr möglich ist

Jährliche Gebühren: 0,18 Prozent (Gesamtkostenquote)

Risikoklasse: mittel bis hoch

Fidelity Emerging Markets Quality Income-ETF - ISIN: IE00BYSX4846

Für wen geeignet? - Chancenorientierte Mittel- bis Langfristinvestoren

Welche Rendite anpeilen? - Bis zu 15 Prozent im Jahr, auch wenn mehr möglich ist

Jährliche Gebühren: 0,50 Prozent (Gesamtkostenquote)

Risikoklasse: mittel bis hoch



