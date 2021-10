Absicherung raus – China rein

19.10.2021, 18:19 Uhr

Das Wirtschaftswachstum in den USA macht auch Investements in China wieder interessanter. (Quelle: Foto von Karolina Grabowska von Pexels)

Nach der Korrektur an den Aktienmärkten nehmen wir alle Absicherungen aus den Depots und setzen auf ein Comeback der chinesischen Aktien. Hier fängt die Rally erst an. Moderate Hebel sind gefragt, auch weil die Notenbanken die Märkte weiter stützen werden.

Die Märkte waren in den vergangenen Wochen nervös, weil es vor allem um eine Frage ging: Wann drehen die Notenbanken den Geldhahn wieder zu? Nicht komplett, aber so allmählich. Genau diese Geldliquidität fehlt aber an den Börsen und führt zu Problemen wie die jüngsten Korrekturen und Konsolidierungstendenzen zeigen.

Der Einsatz solcher Maßnahmen wird am stärksten von der US-Notenbank Fed diskutiert, die schon länger über eine weniger expansive Geldpolitik nachdenkt. Daher sind mögliche Anpassungen bereits von den Anlegern erwartet worden, weshalb eine Anpassung in den USA vermutlich glimpflich abgehen wird, selbst wenn sie tatsächlich umgesetzt werden. Dazu dürfte auch das Wirtschaftswachstum beitragen, denn auch wenn sich die Konjunktur aufgrund von Lieferengpässen etwas abgekühlt hat, bleibt das Umfeld insgesamt positiv.

Die ersten Quartalsergebnisse, die Unternehmen in den vergangenen Tagen präsentiert haben, bestätigen diese Entwicklung. Die US-Banken oder SAP sind einige Beispiele aus der Vorwoche, die überzeugen konnten. Das starke Gewinnwachstum dürfte die Aktienmärkte weiter beflügeln, Erträge und Margen sollten sich weltweit verbessern.

Vor diesem Hintergrund haben auch chinesische Aktien wieder an Attraktivität gewonnen. Die regulatorischen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Evergrande-Krise haben den Markt zwar belastet, bieten nun aber auf dem erniedrigten Kursniveau gute Einstiegsgelegenheiten. Wir haben daher folgende leicht gehebelte Turbos für das spekulative Depot erworben: Alibaba* (ISIN: DE000CW2FU36), Netease* (ISIN: DE000CU5KBL4) und Baidu* (ISIN: DE000HR9CSJ1). Die zuvor erworbenen Titel wie den iShares MSCI China-ETF (ISIN: IE00BJ5JPG56), das Partizipationszertifikat auf den Vontobel China New Visionindex* (ISIN: DE000VQ8SFS0) oder das Partizipationszertifikat auf den Solactive China Internet-Index* (ISIN: DE000VP6CJ59) bleiben in den Depots.

Ein Produkt zu China, das wir attraktiv finden und auf die Watchlist gelegt haben, ist der China A-Share Opportunities Fund (ISIN: LU1255011097) von JP Morgan Asset Management, dessen Auswahl auf ESG-Kriterien beruht. Er besteht grundsätzlich aus inländischen Aktien, die stärksten Sektoren sind derzeit die Informationstechnologie, Industrie und Nicht-zyklische Konsumgüter, die zusammen fast 60 Prozent des Fonds ausmachen.

Turbo auf Alibaba* - ISIN: DE000CW2FU36

Für wen geeignet? – Spekulativ interessierte Anleger

Welche Rendite anpeilen? - Rund 20 Prozent jährlich

Risikoklasse: hoch

Anteil im spekulativen Depot: 2 Prozent

Turbo auf Netease* - ISIN: DE000CU5KBL4

Für wen geeignet? – Spekulativ interessierte Anleger

Welche Rendite anpeilen? - Rund 20 Prozent jährlich

Risikoklasse: hoch

Anteil im spekulativen Depot: 2 Prozent

Turbo auf Baidu* - ISIN: DE000HR9CSJ1

Für wen geeignet? – Spekulativ interessierte Anleger

Welche Rendite anpeilen? - Rund 20 Prozent jährlich

Risikoklasse: hoch

Anteil im spekulativen Depot: 2 Prozent

