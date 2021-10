Anlageideen Feingold

Reiseaktien trotzen Corona – sind sie die nächsten Überflieger?

27.10.2021, 15:55 Uhr

Unternehmen aus der Reisebranche werden immer zuversichtlicher, auch wenn die Corona-Gefahr noch nicht ganz ausgestanden ist. Gute Beispiele sind die jüngsten Unternehmensergebnisse, etwa der Hilton Hotels, aber auch die weltweiten Fluggesellschaften werden optimistischer. Hier lohnt ein Brancheninvestment.

Optimismus macht sich breit: Die hohen Impfraten gegen Corona in vielen Teilen der Welt führen bei den Unternehmen aus der Touristikbranche zur Hoffnung, dass endlich Normalität einkehrt. Das soll auch in den Geschäftszahlen seinen Niederschlag finden. Die internationalen Airlines zum Beispiel rechnen mit einem Rückgang der Verluste um fast 80 Prozent im nächsten Jahr. Der globale Airline-Verband IATA sieht netto ein gesamtes Minus von 11,6 Mrd. Dollar, nach 51,8 Mrd. Dollar im laufenden Jahr.

Die Fluggesellschaften dürften in Nordamerika im nächsten Jahr sogar wieder in die Gewinnzone zurückkehren. Insgesamt geht der Verband davon aus, dass es für die Fluglinien in allen Regionen besser läuft. Sie hätten den tiefsten Punkt der Krise hinter sich gelassen, hieß es. Es gäbe zwar immer noch ernste Probleme, aber der Weg zur Erholung sei in Sicht.

Die Branche erwartet, dass die internationale Reise-Nachfrage im nächsten Jahr 44 Prozent des Vorkrisenniveaus von 2019 erreicht. Inlandsreisen dürften hier bereits wieder 93 Prozent erreichen. IATA schätzt, dass die Gesamtzahl der Fluggäste von 2,3 Mrd. 2021 auf 3,4 Mrd. im nächsten Jahr steigt. Dies wäre aber immer noch deutlich weniger als die 4,5 Mrd. von 2019.

Reiseaktien als Investmentidee

Die Erholung der gesamten Reise- und Tourismusbranche hat bereits begonnen, auch wenn es immer wieder Rückschläge gegeben hat. Wir haben daher im Starterdepot den ETF von iShares auf den Stoxx 600 Travel & Leisure (ISIN: DE000A0H08S0) bereits am 16. Juli aufgenommen und einen Gewinn von 7,5 Prozent erzielt. Im Gesamtjahr hat der ETF ein Plus von rund 16 Prozent erzielt. Die größten Positionen im Index sind Flutter Entertainment, Evolution, Entain, Intercontinental Hotels und Ryanair, die zusammen rund die Hälfte des Index ausmachen.

Die Details zum Produkt

iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - ISIN: DE000A0H08S0



Für wen geeignet? – Mittel- bis langfristig orientierte Anleger



Welche Rendite anpeilen? - 10 bis 15 Prozent im Jahr



Risikoklasse: mittel



Gebühren: 0,46 Prozent (Gesamtkostenquote)

