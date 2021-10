Anlageideen Feingold

Die besten ETF-Anbieter im Check

29.10.2021, 14:30 Uhr

Immer mehr Anleger investieren in ETFs, weil damit einfach und preiswert an den Märkten investiert werden kann. Die Anbieter dieser Produkte erweitern daher ihr Angebot, dass Feingold Research bei den größten Emittenten unter die Lupe genommen hat.

Wieder ein Rekordjahr am europäischen ETF-Markt: Exchange Traden Funds haben mit einem Zufluss von bisher 115 Mrd. Euro auch in diesem Jahr einen furiosen Zuspruch erlebt. Im gesamten Jahr 2020 waren es 100 Mrd. Euro. Was macht ETFs so attraktiv, dass auch immer mehr Anbieter diesen Markt entdecken? Für Anleger lohnt sich daher ein Blick auf das Angebot und den Service der Emittenten.

Sie haben sich mächtig ins Zeug gelegt und möchten mit einem immer größeren Angebot überzeugen. Das Erfolgsrezept ist dabei sehr simpel: Ein ETF ist meist einfach gestrickt und folgt der positiven wie negativen Performance eines Basiswertes wie etwa einem Index. Abweichungen vom Index sind gering, was auf die niedrigen Kosten von ETFs zurückzuführen ist. Zwei Trends haben sich am ETF-Markt in diesem Jahr herausgeschält: Anleger suchen ETFs, um an Megatrends und an nachhaltigen Investments zu partizipieren.

Das Informationsangebot auf diese beiden Themen ist bei vielen Anbietern sehr groß, wir stellen hier die wichtigsten Emittenten vor. Auf hohem Niveau hält sich der französische ETF-Emittent Lyxor, der demnächst mit Amundi zusammengehen wird. Die Homepage ist modern und übersichtlich, mit großzügigen Bildern versehen. Die Navigation ist ebenfalls sehr übersichtlich, das sehr große Angebot leicht auffindbar. Auffällig ist die durchgehend gute Preisstruktur zahlreicher ETFs und das vielfältige Angebot, insbesondere bei nachhaltigen und umweltverträglichen ETF-Produkten. Zu letzterem gibt es auch eine große Auswahl an Informationen.

Farblich sehr bunt präsentiert sich die Homepage von iShares. Mit wenigen Reitern steckt iShares seine Themen ab: Produkte, Anlegen, Märkte und Wissen. Allerdings sind die weiteren Menüpunkte auf der Homepage unten, was aber nur auf den ersten Blick verwirrend ist. Positiv ist die Informationsvielfalt, die über Unterseiten und Landingpages zur Verfügung gestellt wird. Bei iShares fällt das große und preislich attraktive Angebot an physisch replizierten ETFs auf. Hier wird direkt in die zugrundeliegenden Basiswerte wie etwa Aktien investiert.

Sehr aufgeräumt erscheint auch die Homepage von Fidelity-ETFs. Mit wenigen Klicks lassen sich alle Informationen einsehen. Das bekannte Fondshaus bietet seit einiger Zeit auch ETFs an. Ihre ETF-Familie ist auf zwei Kernbereiche fokussiert: Nachhaltigkeits-ETFs sowie Ertragsorientierte ETFs. Nachhaltigkeit ist auch bei xtrackers ein großes Thema, allerdings wirkt die Homepage etwas unsortiert, der dunkle Hintergrund ist ebenfalls etwas gewöhnungsbedürftig. Die Informationsvielfalt ist bei xtrackers aber ebenfalls sehr hilfreich, um ein Investment zu tätigen.

Optisch attraktive Homepages haben auch UBS und Deka, allerdings ist das Produktangebot vergleichsweise eingeschränkt. Beide bieten zahlreiche Investmentthemen in gut aufbereiteter Form an. Allerdings suchen Anleger bei der UBS vergeblich nach DAX- oder MDAX-ETFs, die Schweizer haben dagegen viele Indizes aus der MSCI-Familie im Programm.

In diesem Jahr hat Lyxor den ETF-Award von Feingold Research gewonnen, weil hier das Gesamtpaket am besten passte. Starker Fokus auf klimaneutrale Produkte bei einem insgesamt breiten Angebot. Zusätzlich waren die Franzosen bei der Performance und damit beim Pricing verschiedener ETFs meist unter den Top 3-Anbietern. Hier war auch iShares besonders gut, weshalb sie auf dem zweiten Platz schafften, Dritter wurde Fidelity. Sie überzeugten ebenfalls bei der Performance ihres ETF-Angebots.

