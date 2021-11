Anlageideen Feingold

Aktien wieder auf Rekordniveau - wir nehmen Gewinne mit

03.11.2021, 21:33 Uhr

Die Aktienmärkte eilen aufgrund meist starker Unternehmensergebnisse im abgelaufenen Quartal von einem Rekord zum nächsten oder sind nah dran. Wir nehmen daher teilweise Gewinne in den Depots mit, sind aber weiter engagiert, weil das Umfeld positiv bleibt.

Der Wirtschaftsaufschwung leidet zwar noch immer unter Engpässen und einer Materialknappheit, aber die jüngsten Gewinnergebnisse der Unternehmen in den USA und Europa zeigen, dass sie die gestiegenen Kosten auf ihre Kunden weitergeben können. Die Profitabilität bleibt hoch, auch wenn die Inflation die Margen der Unternehmen bedrohen. Zu den weiteren positiven Nachrichten gehört, dass Russland bereit ist, seine Erdgaslieferungen auszuweiten. Das dürfte die Inflation nicht weiter anheizen.

Chinas Wachstum hat zuletzt zwar ein für ihre Verhältnisse schwaches Wachstum von 4,9 Prozent gezeigt, doch stimulierende Maßnahmen sind bereits angekündigt worden. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit expansiver Maßnahmen in den kommenden Monaten. Doch nicht nur China dürfte hier Gas geben, sondern auch die EZB hat trotz der gestiegenen Inflation angekündigt, die aktuelle laxe Geldpolitik beibehalten zu wollen. Erst im März kommenden Jahres soll über die Neugestaltung der Geldpolitik entschieden werden.

Die US-Notenbank Fed hat zwar angekündigt, ihre expansive Geldpolitik schrittweise zu reduzieren, doch das ist an den Märkten bereits antizipiert worden, so dass von dieser Seite keine neuen Störfeuer erwartet werden. Die Fed dürfte ihre Anleihenkäufe ab dem Jahresende zurückfahren und die Zinsen erst Ende 2022 anheben. Für eine positive Einschätzung der Weltwirtschaft und damit der Aktienmärkte haben auch die jüngsten Unternehmensergebnisse von Maersk geführt. Einer der größten Containerreedereien der Welt hat dank rekordhoher Frachtraten eine Verdreifachung ihres Gewinns erzielt. Die globale Containerschifffahrt wächst in diesem Jahr deutlich.

Wir haben die zuletzt gestiegenen Kurse dazu genutzt, Gewinne in den Depots teilweise mitzunehmen. Dennoch bleiben wir am Aktienmarkt stark engagiert, etwa in China oder in Qualitätsaktien, die wir teilweise bereits in den Depots haben. Hier die Produktdetails:

iShares MSCI China - ISIN: DE000A0H08S0

Für wen geeignet? – Mittel- bis langfristig orientierte Anleger

Welche Rendite anpeilen? - 10 bis 15 Prozent im Jahr

Risikoklasse: mittel

Gebühren: 0,46 Prozent (Gesamtkostenquote)

im Starter-Depot

JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund - ISIN: LU1255011097

Für wen geeignet? – Mittel- bis langfristig orientierte Anleger

Welche Rendite anpeilen? - 10 bis 15 Prozent im Jahr

Risikoklasse: mittel

auf unserer Watchlist

Fidelity Europe Quality Income - ISIN: IE00BYSX4283

Für wen geeignet? – Mittel- bis langfristig orientierte Anleger

Welche Rendite anpeilen? - 10 bis 15 Prozent im Jahr

Risikoklasse: mittel

Gebühren: 0,30 Prozent (Gesamtkostenquote)

im Starter-Depot

