Anlageideen Feingold

Sparen mit Gewinn - Aus dem Starter-Depot wird das Sparer-Depot

04.11.2021, 14:39 Uhr

Die Europäische Zentralbank (EZB) hält seit Jahren an ihrer Niedrigzinspolitik fest und ein Kurswechsel ist nicht absehbar. Für Sparer bedeutet diese Geldpolitik meist eine negative und wenn die Inflation noch berücksichtigt wird, eine deutlich negative Rendite auf dem Sparbuch. Mit anderen Worten: Anleger müssen dafür bezahlen, dass sie Geld sparen.

Ein Ende der Nullzinspolitik der EZB ist so schnell nicht zu erwarten. Die Banken horten noch immer zuviel Geld bei der EZB, zuletzt erreichte die Guthaben bei der EZB eine Rekordsumme von knapp 900 Mrd. Euro. Um Anlegern eine kostengünstige, vergleichsweise sichere Geldanlage zu bieten, die dem Sparbuch ähnelt, haben wir von Feingold Research bei t-online ein Starterdepot eingerichtet, dass jetzt zum Sparbuchdepot wird. Damit wollen wir eine Rendite im mittleren einstelligen Bereich bei sehr geringem Risiko erzielen. Seit dem Start im Februar diesen Jahres konnten wir eine Performance von über 5% erzielen.

So risikolos wie vor 15 Jahren oder gar noch früher als die Banken attraktive Zinsen vergeben haben, geht es heute allerdings nicht. Dennoch bietet der Aktienmarkt über verschiedene Produkte wie Zertifikate oder ETFs reichlich Geldanlagemöglichkeiten, um sparbuchähnliche Renditen bei angemessenem Chance-Risikoprofil zu bekommen. Ein Nachbau ist simpel, da die ausgewählten Papiere an der Börse jederzeit gehandelt werden können.

Daher wird ein Großteil des Depots defensiv am Aktienmarkt investiert, etwa über Zertifikate. Bonus-Zertifikate eignen sich hierfür gut, weil sie einen Sicherheitspuffer gegen fallende Kurse eingebaut haben. Gleichzeitig verdienen Anleger besonders gut, wenn die Kurse leicht steigen. Mit ETFs und ausgewählten Fonds wollen wir zusätzlich Chancen am Markt wahrnehmen. So wie etwa in China, wo die Aktienkursekurzfristig gefallen sind, aber dennoch ein langfristiges Kurspotenzial vorhanden ist. Zum Sparerdepot der heutigen Zeit gehören auch Aktien, die eine attraktive Dividendenrendite bieten. Sie sind zum Beispiel im Fidelity Europe Quality Income-ETF mehrheitlich vertreten, der in diesem Jahr mit aktuell über 20% Zuwachs zu den besten Performern im Depot zählt.