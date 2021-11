Anlageideen Feingold

Akzente im Depot setzen - Das Chancen-Depot wird zum Themen & Trends-Depot

04.11.2021, 18:04 Uhr

Neue Technologien leiten an der Börse häufig auch neue Trends, sogenannte Megatrends ein, die sich langfristig nutzen lassen. Dabei können die Themen sehr unterschiedlich sein. Die E-Mobilität ist bereits dabei, die Automobilbranche umzukrempeln mit weitreichenden Folgen für die Unternehmen und ihre Zulieferer. Aber auch Themen wie grüner Wasserstoff, Künstliche Intelligenz, Robotics oder Gentherapien werden als Investmentmöglichkeit zunehmend beliebter bei Anlegern.

Die zunehmende Digitalisierung in einer Vielzahl von Branchen ist ebenfalls ein Beispiel für einen Megatrend, der aber bereits unseren Alltag bestimmt. Die Corona-Krise hat diesen Trend noch einmal beschleunigt und betrifft viele verschiedene Bereiche wie etwa die Arbeitswelt. Dadurch bieten sich vielfältige Investmentansätze, die sich ganz unterschiedlich nutzen lassen.

Wir haben unsere Investitionen in diese Megathemen bereits in unserem Chancen-Depot abgedeckt, das jetzt zum Themen & Trends-Depot wird. Dazu nutzen wir größtenteils ETFs, Fonds und Themenzertifikate, die kostengünstig sind. Der Anlagehorizont ist mittel- bis langfristig. Um kurz- bis mittelfristige Chancen an den Börsen zu nutzen, werden im Themen & Trends-Depot neben den genannten Papieren auch Discount- und Bonus-Zertifikate eingesetzt, um das Chance-Risiko-Verhältnis zu verbessern. Dadurch bleibt das Potenzial nach oben erhalten und bei Kursrückgängen schützt ein Risikopuffer vor moderaten Kursrückgängen. Auch die Depotabsicherung in schwierigen Börsenphasen wird nicht zu kurz kommen, um Gewinne zu erhalten.