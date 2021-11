Anlageideen Feingold

Starten Sie durch mit unserer Hot Deals Liste: Varta-Turbo-Call

05.11.2021, 10:26 Uhr

Wer träumt nicht davon, an der Börse aus einer kleinen Summe ein Vermögen zu machen. Dank moderner Apps mit spielerischer Oberfläche ist der Sprung aufs Parkett selbst für Neulinge so einfach wie nie zuvor. Die richtigen Instrumente für den zusätzlichen Kick stehen auch Anfängern zur Verfügung. Wer hohe Chancen nutzen möchte, muss aber verstärkt die Risiken im Blick behalten. Grund genug eine Liste mit heißen, gefragten Aktien mit Feingold Research zu etablieren – Hot Deals für risikobereite Investoren.

Hebelpapiere wie Turbos, Optionsscheine oder exotische Optionsscheine zählen zu den Derivaten, doch auch bei ETFs oder Fonds gibt es Produkte, die sich für risikofreudige Anleger eignen. Bei den zuerst genannten Hebelpapiere ist das Risiko meist etwas höher, weil sie mit einem Hebel ausgestattet sind. Mit Hebelprodukten wird die Kursentwicklung des Basiswertes um ein Vielfaches verstärkt. Steigt beispielsweise der DAX um ein Prozent, legt ein Bull-Papier mit einem Hebel von 10 um zehn Prozent zu. Doch der Hebeleffekt wirkt auch in die Gegenrichtung.

Wer Hebelprodukte einsetzt, muss in erster Linie ein striktes Risikomanagement befolgen. Konkret bedeutet dies für die Hot Deals-Liste: Mit einem Take Profit wird bereits bei der Eröffnung festgelegt, wann Gewinne realisiert werden sollen. Läuft der Trade in die falsche Richtung, begrenzt der vorab definierte Stopp-Loss das Risiko. Eine Absicherung über Puts oder Bear-Papiere ist aber auch in Rally-Phasen immer möglich und dient als Versicherungsschutz.

Hebelpapiere bieten zudem einen weiteren Vorteil, der oft unterschätzt wird. So können Direktinvestments in Aktien durch Knock-Outs mit tiefem Hebel (2 oder 3) ersetzt werden. Wer nur wenig Geld zur Verfügung hat, kann daher über den Einsatz von Hebel-Instrumenten wegen des geringeren Kapitaleinsatzes alle Positionen einfach nachbilden.

Wir kaufen für die Hot List einen Varta-Turbo-Call* mit der ISIN DE000SR8DE12 zu 3 Euro.

