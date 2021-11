Anlageideen Feingold

Aktivitäten in der Hot Deals-Liste

12.11.2021, 18:17 Uhr

In unsere Hot Deals-Liste kommt zum Wochenende Bewegung. Der Turbo-Call auf Varta* ist mit einem Plus von rund 30 Prozent prächtig gelaufen, weshalb wir in dem Papier Gewinne mitnehmen. Die Aussichten bleiben für den Batteriehersteller Varta langfristig aussichtsreich und wir werden den Titel weiter beobachten, doch kurzfristig sind 30 Prozent in wenigen Tagen schöne Gewinne.

Zwei Neuaufnahmen aus dem Bereich der Inline-Optionsscheine haben wir ebenfalls zu vermelden. Hier nutzen wir die gestiegene Volatilität und setzten mit den Papieren auf eine Beruhigung im DAX und Nasdaq 100. Wir rechnen ferner damit, dass die Barrieren während der Haltedauer nicht verletzt werden. Bei beiden Papieren haben wir uns etwas mehr Puffer zur unteren Barriere gelassen, erwarten also, dass sich die Kurse beruhigen und etwas zurückkommen, nachdem sie in den vergangenen Wochen deutlich gestiegen sind.

* Den Basisprospekt sowie die endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf den weiterführenden Link zum Produkt beim jeweiligen Emittenten bei allen mit * gekennzeichneten Produkten. Beachten Sie auch folgenden weiteren Hinweis zu dieser Werbung: Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.