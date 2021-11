ThyssenKrupp wieder mit Fantasie

16.11.2021, 18:13 Uhr

Das mittlerweile in den MDAX abgerutschte Industrieschwergewicht ThyssenKrupp hat wieder viel vor und will seine Wasserstoff-Sparte an die Börse bringen. Das weckt neue Kursfantasie.

Steigende Preise beschäftigen derzeit Politik, Unternehmen und Verbraucher gleichermaßen. Das Schreckgespenst der Inflation ist da, sorgt für Verunsicherung – auch in der Stahlbranche. Die in den vergangenen Monaten noch einmal kräftig gestiegenen Strompreise setzen der energieintensiven Stahlbranche außerdem zu.

Produktionseinschränkungen können in der Branche nicht mehr ausgeschlossen werden, dennoch konnten die jüngsten Quartalszahlen von Deutschlands zweitgrößtem Stahlunternehmen Salzgitter überzeugen. Salzgitter ist zurück in den schwarzen Zahlen: In den ersten neun Monaten schaffte es das Unternehmen, den Umsatz deutlich zu steigern und so auch das Ergebnis positiv zu beeinflussen. Ein Grund: die Entwicklung der bis in den August hinein dynamisch anziehenden Erlöse.

thyssenkrupp 10,34 EUR +99,90% Aktuelles Chart Zeitraum 1 Jahr 17:29 Uhr Xetra thyssenkrupp Aktie Hoch 11,95 Zwischenwert Hoch / Mittel 10,15 Mittel 8,34 Zwischenwert Mittel / Tief 6,54 Tief 4,74 Jan '21 Apr '21 Jul '21 Okt '21

Auch ThyssenKrupp, die Nummer 1 in Deutschland, hat seine Marktposition verbessert. Jetzt kommt noch die Fantasie eines Börsengangs dazu. Die Wasserstoff-Sparte soll an die Börse gebracht werden. Ausführliche Details sind noch nicht bekannt gegeben worden, im Raum steht aber ein Erlös von 5 Milliarden Euro für die zukunftsträchtige Sparte, die fast dem aktuellen Börsenwert des angeschlagenen Konzerns entspricht.

Die Aktie von ThyssenKrupp hat sich in den vergangenen Monaten meist seitwärts bewegt, ist nun aber aus dieser Beruhigungsphase nach oben ausgebrochen. Mit einem Plus seit Jahresbeginn von knapp 15 Prozent ist der Titel allerdings einer der schwächeren Aktien im MDAX. Die Aktie hat also Nachholbedarf, den sie mit dem Ausbruch nach oben stillen kann.

Wir wollen mit einem Discount Call* (ISIN: DE000HB0FP12) an einer stabilen bis leicht aufwärts gerichteten Kursbewegung profitieren und nehmen das Papier in unsere Hot-Deals-Liste auf. Das ausgewählte Papier der Unicredit ist vergleichsweise defensiv, weil der Höchstauszahlungsbetrag (Cap) unter dem aktuellen Aktienkurs liegt. Die maximal mögliche Renditechance beträgt rund 60 Prozent.

Discount Call auf ThyssenKrupp*, ISIN: DE000HB0FP12

Für wen geeignet? – Kurz- bis Mittelfrist-Anleger

Welche Rendite anpeilen? – 15 Prozent und mehr im Jahr möglich

Risikoklasse: offensiv

